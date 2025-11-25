滿載物資…神舟22飛船25日升空 保障神21乘組任務

官方24日發布神舟22號飛行任務的標識，標識融合了中國航天元素與傳統文化符號。(取材自央視新聞客戶端)

中國空間站日前經歷了首次重大突發應急事件，神舟20號飛船被空間碎片撞擊，導致返航計畫受阻。此後，神舟20號乘組「借船」搭乘神舟21號飛船順利返回地球，地面載人航天工程快速啟動神舟22號飛船發射準備。目前，長征二號F遙22運載火箭已完成推進劑加注，計畫於25日在酒泉衛星發射中心發射神舟22號飛船。

大公報報導，此事件不僅是一次驚心動魄的「太空 救援」，更是中國載人航天工程應急能力的集中展示，彰顯了舉世矚目的「中國速度」，也生動詮釋了天地一心、同舟共濟的深厚航天戰友情誼。

據專家此前介紹，神舟22號飛船將滿載貨物上行，其中包括航天員的食品和空間站的設施設備。神舟飛船可上行600公斤左右的貨物，足夠支撐神舟21號乘組完成任務。此外，神舟22號飛船的到來，也能夠保證神21乘組安全撤離，保障他們在太空工作生活的安全。

中國載人航天工程辦公室24日還發布了神舟22號飛行任務的標識。標識融合了中國航天元素與傳統文化符號，以長城圖案為基底，體現對航天員生命安全的莊嚴承諾；弓箭造型與長征二號F運載火箭、神舟飛船構成視覺主體，展現「蓄勢待發」的力量感與「使命必達」的堅定信念；22支利箭環繞四周，精準呼應任務編號；藍色詮釋航天科技底蘊，紅色代表使命擔當，橙色彰顯應急救援的迅捷特性。標識上還寫着「TGYJ1/SZ-22」，對應「天宮應急1/神舟22號」任務。