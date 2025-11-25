我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

滿載物資…神舟22飛船25日升空 保障神21乘組任務

中國新聞組／北京25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
官方24日發布神舟22號飛行任務的標識，標識融合了中國航天元素與傳統文化符號。(取材自央視新聞客戶端)
官方24日發布神舟22號飛行任務的標識，標識融合了中國航天元素與傳統文化符號。(取材自央視新聞客戶端)

中國空間站日前經歷了首次重大突發應急事件，神舟20號飛船被空間碎片撞擊，導致返航計畫受阻。此後，神舟20號乘組「借船」搭乘神舟21號飛船順利返回地球，地面載人航天工程快速啟動神舟22號飛船發射準備。目前，長征二號F遙22運載火箭已完成推進劑加注，計畫於25日在酒泉衛星發射中心發射神舟22號飛船。

大公報報導，此事件不僅是一次驚心動魄的「太空救援」，更是中國載人航天工程應急能力的集中展示，彰顯了舉世矚目的「中國速度」，也生動詮釋了天地一心、同舟共濟的深厚航天戰友情誼。

據專家此前介紹，神舟22號飛船將滿載貨物上行，其中包括航天員的食品和空間站的設施設備。神舟飛船可上行600公斤左右的貨物，足夠支撐神舟21號乘組完成任務。此外，神舟22號飛船的到來，也能夠保證神21乘組安全撤離，保障他們在太空工作生活的安全。

中國載人航天工程辦公室24日還發布了神舟22號飛行任務的標識。標識融合了中國航天元素與傳統文化符號，以長城圖案為基底，體現對航天員生命安全的莊嚴承諾；弓箭造型與長征二號F運載火箭、神舟飛船構成視覺主體，展現「蓄勢待發」的力量感與「使命必達」的堅定信念；22支利箭環繞四周，精準呼應任務編號；藍色詮釋航天科技底蘊，紅色代表使命擔當，橙色彰顯應急救援的迅捷特性。標識上還寫着「TGYJ1/SZ-22」，對應「天宮應急1/神舟22號」任務。

太空

上一則

質疑官方經濟數據、稱高估 中國2學者丟工作

下一則

李小龍85歲冥誕 港鐵展「無形之道」 呈現巨星武術精神

延伸閱讀

Max Long屋頂換新及維修服務公司 承接住宅、餐館、商業屋頂工程 三十三年歷史 經驗豐富 免費估價

Max Long屋頂換新及維修服務公司 承接住宅、餐館、商業屋頂工程 三十三年歷史 經驗豐富 免費估價
中國兩院增144院士 軍事、國安專家多 8女科學家入選工程院

中國兩院增144院士 軍事、國安專家多 8女科學家入選工程院
神舟21號著陸 小鼠、斑馬魚等實驗樣品一同返回

神舟21號著陸 小鼠、斑馬魚等實驗樣品一同返回
神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32

超人氣

更多 >
紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」
人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病
川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」
川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案

川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案
美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…

美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…