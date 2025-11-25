「日本沒有中國遊客更優雅」 胡錫進：漢奸發的文字

我的頻道

中國新聞組／北京25日電
1月18日，日本警察在東京中國駐日本大使館入口處站崗。（路透）
1月18日，日本警察在東京中國駐日本大使館入口處站崗。（路透）

出生於內蒙古、後來移民日本的文化人類學者楊海英（更名大野旭）， 近日發了一則「謝謝中國，請你們不要再來了」貼文，列舉中國遊客缺席後，日本新幹線、京都、銀座等場所更「安靜、典雅、乾淨」，該文被日籍媒體人矢板明夫轉發後閱讀量飆升至1700萬次。對此，前「環球時報」總編輯胡錫進大罵「漢奸」，並發起制裁日本的輿論戰。

楊海英90年代移民日本，現任靜岡大學教授，研究東亞文化，他也是日本媒體常邀請的評論家，經常與石平、矢板明夫等人共同探討時事。近日，楊海英在社交平台公開發表言論，稱「沒有中國遊客的日本更安靜優雅」，指責中國遊客破壞新幹線秩序、京都氛圍，還說「沒有你們的世界更幸福」，言論引發網友熱議。

胡錫進看了先是大罵，「不敢相信這段文字出自一個無恥漢奸之手」，「他比日本右翼更準確地描繪出日本社會一個圈子裡厭憎中國人的心聲」，還稱得謝謝楊海英這個漢奸和矢板明夫的轉引，「他們讓我們了解了日本社會在怎樣看待我們中國的遊客，再怎樣掙了中國人的錢，還老大不願意的自命清高」。

胡錫進指出，「日本社會生活在只要中國強大，他們就惶惶不安的危機感中。這是邪惡的危機感！中國過去幾百年裡從沒有侵略過日本，全都是日本騷擾、侵略中國。」

他提到，「難怪一些中國人認為，中國需要痛揍一次日本，才能徹底阻斷他們對中國舊認知的慣性，重塑他們對中國威嚴和中日關系的認知」，但他也強調，中國人民熱愛和平，不會因為舊恨對今天的日本主動實施軍事報復。

最後，胡錫進不忘表示，若日本因「台海有事」向中國發兵時，「我們將會使用真正的武器痛扁這個已經惡心我們幾百年的倭寇鄰居。那個時候，新帳老帳一起算」。

胡錫進的強硬態度獲得不少網友支持，紛紛表示「老胡這篇文章表達直擊要害，痛快」、「只有敢打，才能立威」、「果然漢奸比日本人壞」，但也有人反問，「我就想知道老胡這一生去了日本幾次？」，更有人說「斷章取義，你起什麼鬨」。

另有網友表示，楊海英帖文已成中日關係「壓力測試劑」，既折射日本社會對華複雜心態，亦激化中國民間對日歷史心結與經濟反制意願。

楊海英的帖子在X上被閱讀1700多萬次。(取材自觀察者網)
楊海英的帖子在X上被閱讀1700多萬次。(取材自觀察者網)

