委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

雙邊關係持續趨緩 印度傳全面恢復對中發放旅遊簽證

中國新聞組／北京24日電
今年8月31日，大陸國家主席習近平在天津與印度總理莫迪舉行會談後，兩國關係就持續趨緩。（新華社）
環球時報引述印度新德里電視台22日報導稱，為推動印中關係正常化，印度政府已全面恢復向中國公民發放旅遊簽證，這是印中兩國關係持續緩和的又一重要訊號。

今年8月31日，中國國家主席習近平在天津會見出席2025年上海合作組織峰會的印度總理莫迪時強調，今年是中印建交75周年，雙方要從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，除加強戰略溝通，也應擴大交往合作。

隨後因新冠疫情中斷的中印直飛航班，在時隔五年多後就在今年10月底陸續恢復。印度靛藍航空（IndiGo）10月26日恢復‌加爾各答—廣州航線（每日一班），11月10日新增‌德里—廣州航線（每日一班）。‌中國東航則於11月9日復航上海—德里航線（每周三班）。‌‌

消息人士對新印度快報透露，印度政府日前已在全球範圍內對其駐外大使館及領事館發布「全面恢復對中國公民旅遊簽證辦理業務」的通知，此舉契合印中雙方為穩定雙邊關係而達成的一系列「以民眾為核心的舉措」。

據報導，今年7月，印度時隔五年恢復對中國公民的旅遊簽證辦理，但當時僅開放印度駐中國大使館及駐上海、廣州和香港領事館的辦理管道。新印度快報稱，此次將簽證辦理範圍擴大至全球，彰顯出印度對當前雙邊關係發展態勢的信心不斷增強。

不過，環球時報指出，在第一次「恢復簽證」後，中國遊客很快感受到印度對中國公民旅行簽證的高門檻，特別是在世界各國持續優化簽證的潮流下，印度簽證申請顯得缺乏效率。此次面對全球中國公民開放印度旅遊簽證，並不代表簡化了申請程序，其通過率是否有所改善仍待觀察。

印度一家旅行社的負責人維克拉姆．拉納說，目前印度面向中國遊客的簽證流複雜雜耗時，「導致中國遊客紛紛轉向其他目的地」。

此外，印度旅遊業重啟中國市場也面臨現實困難，如需要升級服務體系以貼近中國遊客的需求、接待酒店爭取提供中餐和中文菜單、招募懂中文的導遊、加強景點安全保障措施以緩解中國遊客對安全問題的顧慮等。

中青旅首席品牌官徐曉磊表示，前期赴印旅遊簽證開放及中印直航恢復，促進了中國公民赴印旅遊意願逐步恢復，帶來了積極影響，但短期內大規模增長的可能性較小，印度仍需在提升旅遊服務質量、加強安全保障、簡化簽證流程、加大中國市場營銷等方面持續改進，才能吸引更多中國遊客。

