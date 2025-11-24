我的頻道

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

劉勁松插兜日官低頭照 被放「外交史第一人」蔡公時紀念碑前

中國新聞組／北京24日電
日本外務省官員金井正彰低頭聆聽中國外交部亞洲司司長劉勁松說話照片，被網友擺在中國「外交史上第一人」蔡公時雕像旁。（取材自揚子晚報）
中國外交部亞洲司司長劉勁松日前與日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰會面時，劉勁松身著五四青年裝、胸前佩戴國徽、手插口袋和日方官員講話，日官頻頻點頭，這一幕引發各界關注，稱「中方捍衛主權的姿態百年未變」；

中國「外交史上第一人」蔡公時雕像。（取材自揚子晚報）
揚子晚報報導，這一幕的照片，不久即被網友擺在中國「外交史上第一人」蔡公時雕像旁。

1928年5月3日，日軍在濟南屠殺和平居民6000餘人，此「五三慘案」發生時，時任山東交涉員的蔡公時，因拒絕日軍的無理要求，遭割鼻、割耳、割舌、斷腿等酷刑折磨，最後英勇就義，被譽為中國「外交史上第一人」。

報導指出，網友表示，當看到劉勁松司長這張照片時，馬上就想到打印下來送去紀念館給先烈看看，去告慰他們；「經過這麼多年，我們有底氣也有能力，維護我們國家的尊嚴，維護我們人民的利益」、「有種與歷史對話的感覺」。

具新華社背景的公眾號「牛彈琴」的文章則表示，「中國的憤怒還在繼續，日本居然還抗議了」，文章也提到「在尊重不尊重的問題上」，更讓人想起震驚中外的濟南「五三慘案」，除了被屠殺的平民，還有當時交涉的蔡公時遭到酷刑折磨至死，5月3日被當時中國政府定為「國恥日」。

文章指出，「說這些，不是挑起仇恨，而是要銘記歷史」，文章提到「兩國相爭，不斬來使，我們還是要給予對手起碼的尊重」，事實上，中日磋商時的照片，足以說明一切。

