劍指未出席的美國…李強G20喊話：堅定維護自由貿易

記者謝守真／綜合報導
中國總理李強在南非出席G20領導人峰會時提出，促進關鍵礦產的互惠合作與和平利用，同時審慎對待軍事等用途，防範安全風險。（路透）
中國國務院總理李強南非出席20國集團（G20）領導人峰會時表示，要帶頭堅持多邊主義，堅定維護自由貿易，建立開放世界經濟，並提出促進關鍵礦產的互惠合作與和平利用。李強的表態被外界視為劍指首次未出席G20的美國，籲提升發展中國家話語權，構建更加公平開放的國際經貿秩序。

G20南非峰會在首日就發布宣告，呼籲對貧窮國家議題全球須一起行動。圖為與會元首大...
據中國外交部網站消息，李強在G20領導人峰會第一階段會議，就「包容和可持續經濟增長」議題發表講話指，當前世界經濟面臨巨大挑戰，單邊主義、保護主義甚囂塵上，各種經貿限制和對立對抗增多。他強調，面對分歧矛盾，要求同存異，透過平等協商妥處摩擦，並籲G20應正視存在的問題，探尋解決之道，推動各方重回團結協作的正軌。

新華社昨日晚再發布李強出席第二和第三階段會議發言內容。李強表示，當前氣候變化、能源、糧食等多重挑戰疊加，需要國際社會以團結凝聚力量、靠協作破解難題。20國集團應當推動更為廣泛的國際合作，共同應對挑戰，合力推動發展。

李強指出，新一輪科技革命和產業變革加速推進，為世界帶來前所未有的發展機遇，但也可能形成新的不平等和發展鴻溝。20國集團要推動各方堅持開放共贏、機遇共享，努力提升世界各國人民福祉。一是推進人工智慧的普及應用與有效治理；二是促進關鍵礦產的互惠合作與和平利用；三是強化對全球南方的發展賦能與民生支持。

李強還提出促進關鍵礦產互惠合作與和平利用。支持「聯合國秘書長能源轉型關鍵礦產小組」發揮積極作用，落實「20國集團關鍵礦產框架」，推動優化產供鏈各環節利益分配，更好維護發展中國家利益，同時審慎對待軍事等用途，防範安全風險。

中國同時還發布「落實20國集團支持非洲和最不發達國家工業化倡議中國行動」，支持減緩發展中國家債務，與南非共同提出「支持非洲現代化合作倡議」，還將設立全球發展學院，推動各國共同發展。

今年南非G20峰會在美國抵制下，罕見在22日開幕首日即通過領袖宣言。路透指，因美國總統川普對南非所謂迫害白人農民的指控而抵制G20，並施壓南非不要在美國缺席的情況下通過宣言。白宮控南非利用G20主席國地位「破壞G20原則」，拒絕參與聲明草案制定。美方反對南非G20議程，特別聚焦氣候變遷、低收入國家債務減免與能源轉型，因此未派代表團。

倫敦大學亞非學院教授Stephen Chan指，川普政府抵制的理由除了聲稱南非存在白人亞群體遭迫害外，也與其「美國優先」政策及對多邊主義的偏見有關，反映美國對多邊主義的整體敵意及對非洲事務的偏見。

