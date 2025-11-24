中低門檻K簽 磁吸美科技人才 上路月餘4.6萬件申請

中國10月1日起推出針對外國青年科技人才的「K字簽證」政策，與美國掀起爭奪全球人才之爭。圖為今年6月，南京的東南大學外國留學生參加畢業典禮。（中新社）

中國為吸引外國科技人才的K字新簽證 計畫10月1日啟動，短短1個多月就有4.6萬件申請案，磁吸不少科技人才。反觀美國政府日前宣布大幅調漲H-1B 簽證申請費用至10萬美元(約71萬人民幣)，引發高階人才從美國流向中國的搶人才大戰。

中國K字新簽證專門面向外國青年科技人才，旨在吸引全球STEM（科學、技術、工程、數學）領域人才來中國交流、創業或從事科研工作，K字簽證被納入普通簽證類別，主要針對18歲至45歲、在STEM領域獲得學士及以上學位或從事相關教育科研工作的外國青年科技人才。

該簽證無須國內單位提前邀請，須從知名高等院校或科研機構獲得STEM領域學士及以上學位，持證人可從事教育、科技、文化等領域的交流及創業活動，首次簽發最長五年有效期，每次入境可停留180天，允許多次往返。

中國科學院主導發布的「中國科技人才發展報告」顯示，中國STEM領域青年人才缺口年均增長12%，人工智慧 、量子電腦等頂尖的高級研究員中，外籍比率不足5%。「十五五規畫」（2026年至2030年）明確提出要建設具有全球影響力的教育中心、科學中心、人才中心，而現有R字簽證門檻過高（須省部級單位認定高層次人才），F字簽證又限制短期單次活動。K字簽證的誕生，正是為填補潛力型科技人才的空白。

K字簽證是中國加強國際科技合作的重要舉措，通過簡化流程吸引青年人才，推動前沿領域（如人工智慧、新能源）的發展，中國商務部研究院指出，此舉將加速中國科技進程，縮短與國際先進水準的差距。

K字簽證持證人可同時開展學術交流、科技創業、商務洽談等多元活動，簽證有效期最長達五年，且允許在中國期間轉換身分。一位仲介機構人士透露，這相當於給海外科技人才發了張「中國探索卡」，政策特別允許「先入境後就業」，解決海外人才觀望期無法實地考察的問題。

與R簽「院士級」門檻相比，K簽更看重教育背景而非職稱；相較F簽必須由接待單位擔保的繁瑣流程，K簽實現「材料減半」；相比Z簽綁定單一雇主，持K簽者能自由參與產學研合作。

外界預估，AI、半導體、生物醫藥等中國積極尋求突破的「卡脖子」領域將成最大受益者。有中國半導體企業人資部門估算，過去引進一名海外晶片工程師，從發offer到辦妥Z簽，平均需四個月，現在青年人才可持K簽直接到中國工作，申請時間直接縮短到一個月，若是打造國際聯合實驗室，人才成本及時間成本大幅降低，而初創科技公司獲取海外技術合夥人的成功率或提升50%。

中國K字簽證的申請費用尚未公布，但外界推估約人民幣1萬元，與美國H-1B簽證的10萬美元相差巨大。

K字簽證上路僅一個多月，已傳出有4.6萬件申請，搶人才的效應已發生，不只是青年人才，還擴大到頂尖科技人才。CNN統計，去年以來至少85名在美國工作的頂尖科技人才轉投中國研究機構，包括太空、AI、數學和生物科技專家。

由於白宮削減科研預算、加強審查外國人才，而中國卻擴大本土創新投資，美國人才流向中國趨勢將進一步加劇，加上K字簽證的推波助瀾，原本要流向美國的科技人才，可能轉向中國。