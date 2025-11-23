日相高市早苗害的？ 日本天團YUZU取消中港台巡演

因中日關係緊張，樂團YUZU柚子的中國演唱會宣布取消，而台灣場、香港場也一起被喊卡。（取材自ゆず Official Facebook Page臉書）

日本 多個歌手、音樂家的演出近日接二連三遭取消，據報多達十數場次受影響。路透指出，中國各地的演出場館近日接獲通知，年底前有關日本音樂人演出都可能會被取消，亦不得受理日本表演者明年的演出申請。

根據日本媒體Sponichi Annex報導，日本首相高市早苗 在國會的「台灣有事」答詢引發中國反彈，日本娛樂界在中國的多個活動遭取消，受到的影響持續擴大。

日本二人樂團YUZU（柚子）22日宣布原定12月初在台北、香港、上海舉行的巡演取消。聲明未提及具體取消原因，僅稱「不可避免的諸多因素」，而不得不取消預定場次。日本饒舌歌手KID FRESINO的中國巡演主辦單位也宣布，活動即日起無限期延期。

而原定11月底舉行的「自然友誼」音樂節成都站亦宣布取消，原因是「部分演出場次受不可抗力影響而無法進行」，音樂節嘉賓名單包括小山田圭吾等日本音樂人。路透報導，日本籍爵士音樂家鈴木良雄與他的樂團11月20日在北京進行演出前試音時，有便衣人員突然登門，通知所有日本人參與的演出都要取消。

但有部分演出順利舉行。早前在北京因「技術故障」而臨時取消演出的日本歌手KOKIA，21日晚在深圳、22日晚在廣州的演出如常進行，不過22日晚在演唱會舉辦地廣東藝術劇院（省文旅廳旗下）門口未見明顯海報或廣告。日前曾在微博發文表態「永遠支持一個中國」的日本歌手美依禮芽，22日在北京國家網球中心的演唱會亦照常舉行。

另外，日本女子偶像團體「iLiFE!」22日在官方X宣布，原訂於28日、29日出演的中國上海偶像祭「NSE2025 元星舞台」已被取消。

爵士鼓手本田 珠也原訂於20日、23日在北京藝術中心參加貝斯手鈴木良雄的公演，不過本田珠也於20日在X上表示，「原本彩排已經結束，聲音也是在最佳狀態，但公安突然來了，不只我們、所有在場人員都很悲傷，一般市民真的很無力。」