中疑遠端操控「比特大陸」恐危及國安 美喊要查

記者林宸誼／綜合報導
全球最大比特幣挖礦機供應商、「比特大陸」近來成為美國聯邦政府跨部門調查的核心對象。（路透）
全球最大比特幣挖礦機供應商、「比特大陸」（Bitmain）近來成為美國聯邦政府跨部門調查的對象，調查其設備是否對美國國家安全構成威脅，甚至涉及能否被中國方面遠端操控，用於監控或破壞關鍵基礎設施。

由於美國總統川普兩名兒子參與投資的加密貨幣企業時，也大批採購比特大陸設備，使相關國安疑慮被賦予更多政治敏感性。

彭博引述一名美國官員及多名知情人士指出，國土安全部主導的這項祕密調查名為「紅夕行動」，已持續數月，並涉及多個聯邦單位。調查範圍包括比特大陸設備是否可被中國方面遠端控制，進而用於間諜活動，或在極端情況下危及美國電網運作。

多名知情人士透露，美方曾在部分港口扣留比特大陸的礦機，並由調查人員拆解設備、檢視晶片與韌體，以尋找潛在惡意功能。不過相關人士拒絕透露是否發現問題。除了國安疑慮外，聯邦調查也觸及是否存在關稅與進口稅違規。

比特大陸的名稱今年7月再度出現在參議院情報委員會報告中。該報告警告其設備可能被中國操控，並存在「多項令人不安的漏洞」，特別是美國境內許多礦場靠近大型電廠，而軍事基地也往往鄰近高耗能設施。

報告聲稱，比特大陸設備「具備可由中國人員遠端控制的能力」，而其與中國共產黨的關聯構成「不可接受的風險」。

比特大陸回應表示，外界關於公司可遠端操控礦機的指控「完全不實」，強調企業「嚴格遵守美國及其他相關法律」，公司「與中國政府毫無關係」，並稱從未接獲任何與「紅夕行動」相關的通知。對於設備曾被扣留，比特大陸表示，此類情況與聯邦通信委員會的例行關切有關，並稱「未發現任何異常情況」。

隨著川普政府推動放寬加密產業監管，他的家族也積極涉足加密領域。比特大陸的硬體已部署於多個美國挖礦業者的營運中，其中包括一家由川普兩名兒子支持的設施「美國比特幣公司」。

美國比特幣公司在8月與比特大陸簽訂合約，以3.14億美元等值的2234枚比特幣作為抵押，購買1.6萬台礦機。美國專家指出，這項極具彈性的支付方式可能屬於「重大條款」，卻未公開完整細節。

比特幣 川普 加密貨幣

