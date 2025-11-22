日售美飛彈 中：若重走軍國主義必敗 比80年前更徹底

「愛國者」防空導彈。（取材自微博）

針對外電報導，稱日本 首度向美國出口「愛國者」地對空攔截飛彈，並有意修改「無核三原則」，中國外交部發言人毛寧21日表示，這些動向表明，日本正突破專守防衛，加緊「重新武裝」；如果日本想重走軍國主義的老路，最終只能以失敗告終。近日多次嚴厲批判日本的中國「解放軍 報」21日再發出「鈞聲」評論員文章稱，絕不會容忍和姑息日本軍國主義死灰復燃；日方若武力介入台海局勢，等待它的將是比80年前更徹底的失敗。

據新華社報導，日本日前首次出口殺傷性武器，完成向美國返銷「愛國者」防空導彈；另有消息稱，日本自民黨開始討論修訂三份安保條約文件，其中包括修改「無核三原則」、增加國防開支等。

對此，中國外交部發言人毛寧昨在例行記者會上表示，二戰勝利後，「開羅宣言」、「波茨坦公告」（又稱波茨坦宣言）、「日本投降書」等國際法律文件對日本作為戰敗國的義務作出明確規定，包括完全解除武裝，不得維持能使其重新武裝的產業。然而，日本近年來不斷「自我鬆綁」、擴張軍力，甚至開始出口殺傷性武器。

「這些動向表明，日本正突破專守防衛，加緊『重新武裝』。人們不禁要問，日本究竟意欲何為？」毛寧說，如果日本想重走軍國主義老路，背棄和平發展承諾，破壞戰後國際秩序，中國人民不會答應，國際社會不會允許，最終只能以失敗告終。

對於日本首相高市草苗21日表示希望構建建設性、穩定的中日關係，重申日方在台灣問題上的立場沒有改變，毛寧說，「日方如果真心想發展中日戰略互惠關係，構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係，就應該恪守中日四個政治文件精神和所作政治承諾，立即收回錯誤言論，切實把對華承諾體現在實際行動上」。

另外，對於高市早苗 有關中國若動用戰艦伴隨使用武力就可能構成日本自衛隊可行使受限的集體自衛權要件的說法，解放軍報繼日前發出日本若是介入，全國都可能淪為戰場」的嚴厲批判後，21日再發出「鈞聲」評論員文章指稱，日方若一意孤行，武力介入台海局勢，等待它的將是比80年前更徹底的失敗。