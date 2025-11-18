關係緊張 2大日片在中國暫緩上映 鬼滅之刃雖熱映將提前下檔

中國海事局網站15日發布，黃海中部部分海域自17日至19日進行實彈射擊。圖為解放軍北部戰區海軍旗下哈爾濱艦發射砲彈。(取材自「北海艦隊」微信公眾號)

中日關係緊張，兩部原定近期在中國上映的日本 電影宣布暫緩上映，這可能使中國今年電影票房更差。高票房的「鬼滅之刃無限城篇」也將提前於21日下檔。日本駐中國大使館 17日向中國境內的日本公民發布「安全對策」。

共同社17日引述消息人士透露，中國駐大阪總領事館取消原定21日在廣島舉行的一場「西日本地區日中友好交流會」的交流活動，中國駐大阪總領事薛劍原本將出席這場活動。報導說，中方此舉是針對日本首相高市早苗 的「台灣有事」說而作出的回應。

四川航空17日宣布取消2026年1月1日至3月28日間的成都─札幌航線所有航班；春秋航空、九元航空也被中國民眾發現取消了廣州往返大阪等航班。

共同社報導，中國江蘇省徐州市15日以電郵通知日本愛知縣半田市，取消徐州市代表團原定訪問半田市的計畫，理由是「有重要公務」。徐州市與半田市有姐妹市關係。

日本人氣動畫電影「鬼滅之刃無限城篇」首日票房即達人民幣1.17億元，刷新中國影史日本進口電影首映日的票房紀錄。但北京部分影院已表示，該片將在21日凌晨0時起下檔。部份電影院已在售票平台上，將21日之後的該片場次全部鎖定作為無法購票，有觀眾已收到退票簡訊。

中新社報導，日本人氣動畫片「蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們」和另一部電影「工作細胞」17日宣布暫緩上映。這兩部電影原定12月6月、11月22日上映。

今年中國電影迄今僅「哪吒2」一支獨秀，其他國片表現疲弱。 相較於國產電影，外國片吸引更多中國民眾想要觀看。

同時，日本駐中國大使館17日向中國境內的日本公民發布「安全對策」，指鑑於近來「中國媒體對日中關係的報導」，提醒日本公民在中國外出時務必提高警惕，注意周圍可能出現的可疑人物，並結伴同行確保自身安全。

這項以日文發布的「安全對策」表示，鑑於近來「中國媒體對日中關係的報導」，館方特別向中國境內的日本公民提供額外的安全須知。

文中指出，日本公民在中國境內應盡一切努力確保自身安全，盡量結伴同行。如果帶著兒童出門，更要務必格外小心。