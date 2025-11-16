中突籲民眾勿赴日 3大航空免費退改簽 日方回應了

我的頻道

編譯茅毅、記者廖士鋒、林宸誼／綜合報導
北京14日發公告提醒中國民眾避免前往日本。圖為京都清水寺的觀光人潮。(路透)
中國外交部和中國駐日本使領館14日突發布公告稱，今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件迄未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化，提醒民眾避免前往日本。為配合國家政策，中國國有三大航空的日本航線15日宣布免費退改簽。

日本政府發言人15日就此回應，「這與日本方面的認知有差異。正因為立場不同，雙方多層次溝通更為重要。」

日本共同社報導，相當於日本政府發言人的內閣官房長官木原稔，在出訪地新潟市向媒體發表上述談話。 他說：「已經向中方表明，強烈要求採取適當措施。」

木原還說，中日兩國領袖在10月31日南韓慶州亞太經合會(APEC)領袖會議場邊舉行的會談中，確認兩國將推進戰略互惠關係，中國政府呼籲其公民暫緩赴日的做法，與此一大方向並不相容；日方已向中方表明，應採取適當措施。

據報導，執政的自民黨政調會長、前經濟安保擔當大臣小林鷹之15日也說，將持續與中方對話，致力朝中日間具建設性且穩定的關係發展；他強調，日本面對中國的態度並未出現任何改變。

他說，應該冷靜對待。將繼續對話，努力實現建設性、穩定的日中關係。他還示意希望瞭解發布提醒的理由。

他還就中國駐大阪總領事薛劍在社交平台的發帖強調稱，「作為個人問題，這是極其不妥的發言，要求政府採取堅決應對。」

日本「每日新聞」解讀，北京當局呼籲公民避免前往日本，是為了反制日本首相高市早苗本月7日在眾議院答詢時，有關「台灣有事」的言論。

根據官方統計顯示，今年前9月訪日外國遊客達3165萬人次，其中中國遊客749萬人次，大增近四成三。

中國外交部13日已召見日本駐中國大使金杉憲治，對於高市「台灣有事」的發言提出抗議；而日本外務省14日召見中國駐日大使吳江浩，針對薛劍的斬首言論提出強烈抗議，要求中方適當因應。

日本「產經新聞」引述消息人士披露，日本與中國政府15日上午已經就北京當局的通知，展開局長級協商。

