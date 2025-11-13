我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看」

美政府停擺落幕 民主黨爆內鬥：舒默遭圍剿 期中選舉變數升高

服務中國客戶 德國化工巨頭升級青島基地產能

中國新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

德國知名特殊化學品公司朗盛11日在其萊茵化學青島生產基地舉行擴產剪綵儀式。朗盛已對該基地實施擴產升級，進而滿足中國本土製造橡膠添加劑日益增長的市場需求。

新華社報導，朗盛大中華區總裁羅高名表示，通過實施擴產升級，該基地的加工助劑V4、預分散母膠粒V8的生產線產能均提升50%。該基地的總產能從每年2.5萬噸增加到3萬噸。

「這次擴產升級採用高標準的自動化和節能技術，這對於實現可持續發展目標至關重要。」羅高名說，此次投資進一步提升企業實力，讓企業以高品質的本土解決方案更好地服務中國客戶。

朗盛與中國市場的淵源可追溯至其前身德國拜耳集團時期。早在1882年，拜耳便開始向中國出口染料。2005年，朗盛從拜耳集團分拆後繼續開展在華業務，中國的對外開放政策為像朗盛這樣的企業提供了廣闊的舞台。

過去20年間，朗盛不斷對中國市場進行投資，目前已在中國建成包括9家子公司、7個研發中心和生產基地的戰略佈局。例如，朗盛萊茵化學青島生產基地成立於1995年。在30年的發展歷程中，該基地已推出預分散化學品、加工助劑及隔離劑，憑藉創新、安全與可持續發展表現獲得市場認可。

不僅是朗盛，愈來愈多德企正加快布局中國市場。全球自動化技術企業費斯托正制定2030年發展計畫，將結合雙方優勢，推動人工智慧與自動化技術在更多行業落地；拜爾斯道夫集團今年向妮維雅（上海）有限公司注資3142萬美元，推動產品本地化；德國大陸集團下屬的康迪泰克（青島）橡塑技術有限公司計畫投資約1600萬元，用來建設研發中心。

德國 人工智慧

上一則

追逐候鳥、撞死大雁 無人機追拍「鳥浪」成生死威脅

下一則

香港禁13部危國安電影 片名保密 50影片修改內容

延伸閱讀

紐約地鐵通訊大升級 隧道內也能傳訊上網…估10年完成

紐約地鐵通訊大升級 隧道內也能傳訊上網…估10年完成
超微Zen 6採台積電2奈米製程明年登場 AI升級的Zen 7後年接棒

超微Zen 6採台積電2奈米製程明年登場 AI升級的Zen 7後年接棒
蔡英文訪德國會 稱台命運自己做主

蔡英文訪德國會 稱台命運自己做主
大都會博物館升級照明改採LED 市府撥款2500萬惹議

大都會博物館升級照明改採LED 市府撥款2500萬惹議

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉