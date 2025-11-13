內鬥壓力升級被迫回應？張又俠刊文：防兩面人偽忠誠

圖為2023年3月11日，在北京市人民大會堂舉行的全國人民代表大會第四次全體會議上，張又俠（前排）作為新當選的中華人民共和國中央軍事委員會副主席，與中央軍委委員（從左至右）張升民、 劉振立、何衛東、李尚福、苗華等委員共同宣誓。不過，到了2025年10月，圖片中宣誓的高級將領只剩下張又俠、張升民和劉振立，其餘全部落馬。 （路透）

在中共 中央軍委前副主席何衛東及多名軍方高層落馬後，中央軍委副主席張又俠12日透過人民日報刊文稱，要自覺徹底改造思想，全面肅清流毒積弊，堅決防止做「兩面人」、搞偽忠誠。有分析人士認為，張又俠此舉疑似針對他「軍中稱王」之類傳言進行闢謠，恐是內鬥升級壓力下的回應。

張又俠在題為「高質量推進國防和軍隊現代化」文章稱，中共廿屆四中全會通過十五五規畫（2026至2030年）建議，十五五時期一定要把「政治建軍」擺在首要位置，做實從思想上、政治上建設和掌握部隊的工作，扭住「人」這個決定性因素，為實現強軍目標提供堅強政治保證。

他表示，全軍要強化政治引領，在「真學、真懂、真信、真用」習近平 思想上下功夫，把維護核心、聽中共黨指揮紮根到官兵頭腦中，落實到解放軍 現代化建設全部實踐。又稱，要突出組織建設強功能，尤其加強高層黨委建設，帶頭把貫徹「軍委主席負責制」各項要求落到底。同時堅決把反腐敗鬥爭進行到底，持續「純正政治生態」。

軍隊建設方面，張又俠稱，要深入貫徹總體國家安全觀，把軍事這手「搞過硬」，塑造安全態勢，遏控危機衝突，「打贏局部戰爭」，確保「中華民族偉大復興的歷史進程不被遲滯甚至中斷」。又稱要加快國防動員能力建設，加強國防戰略預制，不斷「厚實國家戰爭潛力」。

他還說，解放軍當務之急是統籌網路資訊體系建設運用，加快無人智慧作戰力量及反制能力建設。同時加快先進武器裝備發展，研製建造更多制強、勝強的「殺手鐧」武器裝備，紮實推進實戰化軍事訓練，全面提高「打贏能力」。

法廣網報導，結合張又俠發文及解放軍報11日長文警告「反腐敗鬥爭進入一個新的關口」來看，這個「關口」的標誌就是清查軍隊內部的「兩面人」，預示著三軍統帥習近平發動的第二波軍隊大整肅還看不到盡頭。

紐約時報分析稱，中國軍隊的清洗行動暴露了軍隊內部嚴重的功能失調，使人對其戰備狀態產生疑慮。同時表明，解放軍可能是習近平未能掌控的少數組織之一。