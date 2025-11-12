西班牙國王今會習近平 學者分析：拒在大國間選邊站

西班牙國王菲利佩六世11日在成都出席中西經貿論壇，預計12日將在北京會見中國國家主席習近平。（路透）

西班牙國王菲利佩六世10日開啟對中國的國是訪問，預計今日與中國國家主席習近平 舉行會晤，雙方擬簽署一系列政治與經濟合作協議。這是西班牙國王18年來首次訪華，學者分析，西班牙深化與北京的政治與經貿聯繫用意明顯，國王、首相年內接連訪華，也傳遞西班牙拒絕在大國間「選邊站」的訊號。

這是菲利佩六世登基以來首度訪華，恰逢中西全面戰略夥伴關係建立20周年。隨行包括西班牙王后雷蒂西亞、外交大臣阿爾瓦雷斯與經濟、貿易和企業大臣奎爾波及商界代表。

為期四天訪問，首站在四川成都出席中西經貿論壇後，12日將在北京會見習近平、中國總理李強等高層。雙方將簽署一系列政治與經濟協議，環球網援引西媒指出，雙方將簽署協議涉及農產品與文化領域，如推動西班牙語教學、電影合拍、海洋科學合作，以及豬肉、橄欖油、魚粉等農產品。值得注意的是，後者是受美國關稅影響最巨產業。

路透指出，在歐洲其他國家因貿易失衡、中俄關係及關鍵礦產供應依賴等問題而謹慎之際，西班牙與中國的關係正迅速升溫，盡管西班牙同樣面臨對中貿易失衡。據西班牙對外貿易局數據，西國去年從中國進口貨物達450億歐元，而對中國出口僅為75億歐元。

西班牙世界報指，此訪凸顯西國希望進一步深化兩國關係，調整貿易失衡。西班牙豬肉出口商認為更緊密的西中關係有助於增加銷售。同時寧德時代、遠景和奇瑞等陸企正在西班牙投資電動車電池工廠和汽車生產線。

歐洲智庫布魯蓋爾研究所高級研究員艾莉西亞分析，西班牙左翼政府加強與北京關係，是為對沖與美國關係惡化的戰術選擇。西班牙因未達北約軍費目標，曾被美國總統川普威脅制裁。

環球時報引述中國政法大學副教授潘燈表示，西班牙國王、首相在年內分別訪華，傳遞清晰信號，即西班牙堅持獨立自主外交，拒絕在大國間「選邊站」，這也與中歐共同倡導的多邊主義理念高度契合。