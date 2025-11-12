我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

政府有望重啟 下周起將現數據洪流 可能公布時程一次看

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

西班牙國王今會習近平 學者分析：拒在大國間選邊站

記者陳宥菘／綜合報導
西班牙國王菲利佩六世11日在成都出席中西經貿論壇，預計12日將在北京會見中國國家主席習近平。（路透）
西班牙國王菲利佩六世11日在成都出席中西經貿論壇，預計12日將在北京會見中國國家主席習近平。（路透）

西班牙國王菲利佩六世10日開啟對中國的國是訪問，預計今日與中國國家主席習近平舉行會晤，雙方擬簽署一系列政治與經濟合作協議。這是西班牙國王18年來首次訪華，學者分析，西班牙深化與北京的政治與經貿聯繫用意明顯，國王、首相年內接連訪華，也傳遞西班牙拒絕在大國間「選邊站」的訊號。

這是菲利佩六世登基以來首度訪華，恰逢中西全面戰略夥伴關係建立20周年。隨行包括西班牙王后雷蒂西亞、外交大臣阿爾瓦雷斯與經濟、貿易和企業大臣奎爾波及商界代表。

為期四天訪問，首站在四川成都出席中西經貿論壇後，12日將在北京會見習近平、中國總理李強等高層。雙方將簽署一系列政治與經濟協議，環球網援引西媒指出，雙方將簽署協議涉及農產品與文化領域，如推動西班牙語教學、電影合拍、海洋科學合作，以及豬肉、橄欖油、魚粉等農產品。值得注意的是，後者是受美國關稅影響最巨產業。

路透指出，在歐洲其他國家因貿易失衡、中俄關係及關鍵礦產供應依賴等問題而謹慎之際，西班牙與中國的關係正迅速升溫，盡管西班牙同樣面臨對中貿易失衡。據西班牙對外貿易局數據，西國去年從中國進口貨物達450億歐元，而對中國出口僅為75億歐元。

西班牙世界報指，此訪凸顯西國希望進一步深化兩國關係，調整貿易失衡。西班牙豬肉出口商認為更緊密的西中關係有助於增加銷售。同時寧德時代、遠景和奇瑞等陸企正在西班牙投資電動車電池工廠和汽車生產線。

歐洲智庫布魯蓋爾研究所高級研究員艾莉西亞分析，西班牙左翼政府加強與北京關係，是為對沖與美國關係惡化的戰術選擇。西班牙因未達北約軍費目標，曾被美國總統川普威脅制裁。

環球時報引述中國政法大學副教授潘燈表示，西班牙國王、首相在年內分別訪華，傳遞清晰信號，即西班牙堅持獨立自主外交，拒絕在大國間「選邊站」，這也與中歐共同倡導的多邊主義理念高度契合。

習近平

上一則

中空軍現役戰機都是「龍族」 還有四劍客制霸天空

下一則

歐盟電信網路擬封殺華為、中興設備 中批違反公平競爭

延伸閱讀

人民日報呼籲年輕幹部：學習近平 「自找苦吃」

人民日報呼籲年輕幹部：學習近平 「自找苦吃」
中國副總理劉國中訪西非 鞏固這個國家的鐵礦源

中國副總理劉國中訪西非 鞏固這個國家的鐵礦源
習近平： 推進「軟連通」深化粵港澳合作 建設「三宜」生活圈

習近平： 推進「軟連通」深化粵港澳合作 建設「三宜」生活圈
全運會今晚開幕 習近平將出席 港區門票售35%

全運會今晚開幕 習近平將出席 港區門票售35%

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
打算明年退休？有這3跡象最好再等等

打算明年退休？有這3跡象最好再等等
天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣