中國副總理劉國中訪西非 鞏固這個國家的鐵礦源

如何跟孩子談爺爺、媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

特派記者陳政錄／北京報導
中國副總理劉國中將出訪西非，並代表中國國家主席習近平出席西芒杜鐵礦項目投產儀式。（路透）
中國副總理劉國中將出訪西非，並代表中國國家主席習近平出席西芒杜鐵礦項目投產儀式。（路透）

應西非國家幾內亞、獅子山政府邀請，中國副總理劉國中10日至16日訪問兩國，劉並將以中國國家主席習近平的特別代表身分，於11日出席幾內亞西芒杜鐵礦項目投產儀式。該項目有中資參與且具影響全球鐵礦石供應潛力，中方表態希望與幾內亞實現合作共贏。

中國外交部發言人林劍昨表示，西芒杜鐵礦項目即將投產，這是中幾和有關各方團結協作的重要成果，中方表示祝賀，願和有關各方攜手努力，幫助幾內亞人民將資源優勢轉化為更強發展動力，實現合作共贏。林劍說，去年中非合作論壇北京峰會圓滿成功，今年是峰會成果落實開局之年。此訪將進一步鞏固和發展中國與上述兩國關係，深化各領域務實合作。

據公開資料，西芒杜鐵礦項目是全球儲量最大、品質良好的未開發鐵礦，可用儲量估算為24億到30億噸，含鐵量最高達65%。項目由中國、新加坡和幾內亞三方共同開發，是2018年中非合作論壇北京峰會上簽署的合作成果之一，初期具有年產1.2億噸高品質鐵礦石能力。

據中國金融衍生品交易服務平台牛錢網報告，在穿透計算與產能加權框架下，中資對西芒杜的整體權益已接近51%。觀察者網報導，上月幾內亞一條新鐵路運行，將礦石運往新建港口，計畫年底前出口中國。

幾內亞 習近平

