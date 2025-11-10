高市談「台灣有事」 中駐大阪總領事嗆斬掉她骯髒的頭

中國駐大阪總領事薛劍8日深夜就日本 首相高市早苗 關於台灣有事的答詢，在X發文「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，挨批發言不適當。他隨後刪除該則具爭議性貼文，但仍繼續發文稱「台灣問題與日本無關，應由中國人自行解決」。產經新聞報導指，截至周日晚薛劍的這則帖子尚未得到證實。

中央社報導，高市早苗7日在眾議院 接受質詢時表示，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

產經新聞報導，向來以「戰狼外交」著稱的薛劍轉發「朝日新聞」的相關報導寫說，「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉。你們做好覺悟了嗎」，並附上憤怒的表情符號。

他的貼文迅速掀起波瀾，被批評「可以解讀為對高市首相的殺害預告，性質極為惡劣」。

薛劍9日傍晚前後已刪除該則貼文，產經新聞致電中國駐大阪總領事館，想要詢問該起事件，但無法取得連絡。

不過，薛劍仍繼續張貼其他激烈言論，像是「台灣有事就是日本有事，是日本部分愚蠢政治家選擇的死亡之路」，並表示「這是違反作為戰敗國應該履行的義務」、「請務必恢復最低限度的理性與守法精神，不要再遭遇如同戰敗的民族性滅亡」。

他的貼文遭到憤怒的日本網友洗版。網友稱，「說要斬首日本首相，這完全就是殺人預告吧？中國的外交官是連基本常識都不懂的野蠻人嗎」、「作為派駐到某國的代表，竟然宣稱要殺害對方國家的最高領導人，簡直前所未聞」。