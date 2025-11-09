美中貿易休戰 中商務部：暫停鎵鍺銻石墨出口管制

中國商務部9日宣布，經批准，自即日起至2026年11月27日，將暫停對鎵、鍺、銻和石墨等關鍵礦產出口至美國的管制措施。此舉被視為中美近期貿易協議的一項落實措施。（路透）

在釜山「川習會」後，美中雙方達成貿易戰休兵協議，關係似乎有所緩和。中國國務院關稅 稅則委員會先是在5日公告，為落實中美經貿磋商共識，自11月10日起暫停對美國進口商品加徵24%關稅，僅保留10%的基礎稅率，為期一年。中國商務部 9日接著宣布，經批准，自即日起至2026年11月27日，將暫停對鎵、鍺、銻和石墨等關鍵礦產出口至美國的管制措施。此舉被視為中美近期貿易協議的一項落實措施。

根據中國商務部9日公告，經批准，自即日起至2026年11月27日，商務部公告2024年第46號《關於加強相關兩用物項對美國出口管制的公告》第二款暫停實施。

公告表示，自2024年12月3日起施行的2024年第46號公告《關於加強相關兩用物項對美國出口管制的公告》第二款，原本規定「原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。」此次公告明確指出，該條款暫停實施，同時也暫停了石墨出口的嚴格審查要求。

中國商務部指出，2024年第46號公告的目的在於禁止兩用物項流向美國的軍事用途或軍事用戶，違規者將依法追究法律責任。此次暫停措施意味著，中方將放寬對相關兩用物項出口至美國的限制，以便於美國終端用戶及其全球供應鏈 取得原材料。

路透則指，中國在12月曾宣布對鎵、鍺、銻及超硬材料等實施出口管制，並對石墨出口實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。此次暫停措施，也與中國日前宣布暫停10月9日實施的部分出口管制措施，包括部分稀土材料與鋰電池材料有關。

此前，中國國家主席習近平與美國總統川普10月30日在南韓釜山會晤並達成貿易協議。雙方同意減少關稅並暫停其他貿易措施一年。白宮隨後指出，中國將暫停最新一輪稀土出口管制措施，並為包括鎵、鍺、銻及石墨在內的關鍵礦產發放出口許可證，以緩解對供應鏈的影響。

實際上，中國暫停對這些礦產的管制，被市場視為對全球半導體、能源以及高端材料供應鏈的一大利好。據悉，鎵、鍺、銻和石墨廣泛應用於光電子、半導體、電池及超硬材料等高科技領域，其供應是否穩定，關係到國際科技產業的正常運作。