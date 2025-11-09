我的頻道

朱孝天不受控被消失？F4演唱會確定3缺1

糧食券延遲發放 布碌崙華人科技公司發給陷困境家庭50元

「每一口都是大國海軍底氣」 羊排、大蝦… 福建艦1日6餐美食

中國新聞組／北京9日電
福建艦上的菜肴，涵蓋了中國八大菜系。（取材自微博）
中國第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦入列，央視7日在福建艦入列的現場報導中展示艦上餐廳的伙食，畫面顯示，當天的「航母竈」準備了烤羊排、白灼大蝦、紅燒肉等美食。

福建艦上伙食，供應烤羊排、白灼大蝦、紅燒肉等美食。（視頻截圖）
央視報導，「從兩秒彈射戰機到慢燉紅燒肉，福建艦用科技與煙火氣詮釋戰鬥力：3300名官兵每日六餐享五星級伙食，新鮮大蝦與電磁彈射同頻共振，每一口都是大國海軍的底氣。」

這並非普通的後勤保障，而是福建艦戰鬥力的重要組成部分。在這艘電磁彈射型航母上，3300多名官兵的飲食，早已超越簡單的「吃飽」範疇，成為一門關於戰鬥力生成的科學。

在這艘鋼鐵巨艦上，官兵們享受著每日六餐的全時段保障，從早餐的牛奶、蛋撻，到午餐的羊排大蝦，晚餐的紅燒肉，再到消夜的熱湯面和淩晨餐的暖心燉菜。

福建艦上的菜肴，涵蓋了中國八大菜系。（取材自微博）
福建艦上的菜肴涵蓋了中國八大菜系，服役一段時間後，船員們幾乎可以嘗遍全國各地的美食。

這些不是簡單的充饑食物，而是經過科學設計的營養補給。沿海岸線補給的鮮活大蝦、海參，精心醃製的草原羊排，慢燉數小時的家常紅燒肉，共同構成了官兵們的能量來源。

福建艦採用六餐制，這不是單純的增加餐數，而是基於航母24小時連續作戰需求的科學設計。在福建艦的廚房裡，114名炊事員每日烹製約7噸食物。

福建艦的伙食保障堪稱一場高科技作戰。艦上設有分類精細的糧食庫、蔬菜庫、肉庫、水果庫，通過「冰溫保鮮+氣調冷藏」技術，讓綠葉菜保鮮期延長至30天。

這些技術保障確保了官兵即使在漫長的航行後，仍能享受到接近陸地品質的新鮮食材，從源頭上保證了伙食質量。

從早期艦艇的罐頭、脫水蔬菜，到如今福建艦上的八大菜系薈萃、海鮮肉食管夠，航母伙食的變遷見證著中國國防保障能力的跨越式發展。

