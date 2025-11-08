巴西總統搭比亞迪電動車抵氣候峰會 紐時為何感嘆？

我的頻道

中國新聞組／北京8日電
巴西總統魯拉乘車抵達峰會會場。(取材自環球網)
「駛入會場的電動汽車是中國品牌，但走下車的領導人卻不是中國人。」美國紐約時報當地時間6日報導稱，在「聯合國氣候變化框架公約」第30次締約方大會（COP30）貝倫氣候峰會上，巴西選擇中國車企比亞迪製造的電動汽車作為總統魯拉及其他國家領導人的官方用車，報導並評價這一現象稱，當歐美車企仍在艱難轉型電動汽車生產時，中國已憑藉先進的技術與具有競爭力的價格占據優勢。

據文匯報報導，紐約時報記者注意到，魯拉作為COP30東道國元首，當天乘坐一輛中國比亞迪製造的流線型黑色電動SUV出席峰會。這輛車也是專門為大會準備的電動和混動車隊車輛之一，用於接送各國代表參加峰會，報導並稱，巴西選擇中國電動汽車作為官方用車，向許多人傳遞了明確信號：這個拉丁美洲最大的國家在尋求道路交通與經濟轉型之際，將目光投向中國。

「當歐美車企仍在艱難轉型電動汽車生產時，中國已憑藉技術先進、價格低於競爭對手的電動汽車佔據優勢。這使得中國汽車在購買力較弱的發展中國家尤其具有吸引力」，報導並指出，目前中國電動汽車已迅速搶佔亞洲和歐洲市場份額，約佔全球市場的2/3。在全球第六大汽車市場巴西，售出的電動汽車中超過80%是中國品牌。 

報導並稱，峰會召開前一個工作日，巴西貝倫的街道依舊擁堵，但尾氣煙霧較以往稀薄了許多。道路上隨處可見電動汽車，在正午的車流中安靜行駛。美國智庫戰略與國際問題研究中心高級顧問斯科特·肯尼迪表示，即使沒有美國的政治與技術引領，世界仍在前行，「通過這些汽車，巴西在傳遞一個信息，即它還有其他選擇」。

「這項技術正在改變整個世界」，肯尼迪表示，「而中國已迅速切入這一領域」。

比亞迪董事長兼總裁王傳福日前向巴西總統魯拉交付比亞迪第1400萬輛新能源汽車。（...
