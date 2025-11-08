巴西總統搭比亞迪電動車抵氣候峰會 紐時為何感嘆？

巴西總統魯拉乘車抵達峰會會場。(取材自環球網)

「駛入會場的電動汽車是中國品牌，但走下車的領導人卻不是中國人。」美國紐約時報 當地時間6日報導稱，在「聯合國氣候變化框架公約」第30次締約方大會（COP30）貝倫氣候峰會上，巴西 選擇中國車企比亞迪 製造的電動汽車作為總統魯拉及其他國家領導人的官方用車，報導並評價這一現象稱，當歐美車企仍在艱難轉型電動汽車生產時，中國已憑藉先進的技術與具有競爭力的價格占據優勢。

據文匯報報導，紐約時報記者注意到，魯拉作為COP30東道國元首，當天乘坐一輛中國比亞迪製造的流線型黑色電動SUV出席峰會。這輛車也是專門為大會準備的電動和混動車隊車輛之一，用於接送各國代表參加峰會，報導並稱，巴西選擇中國電動汽車作為官方用車，向許多人傳遞了明確信號：這個拉丁美洲最大的國家在尋求道路交通與經濟轉型之際，將目光投向中國。

「當歐美車企仍在艱難轉型電動汽車生產時，中國已憑藉技術先進、價格低於競爭對手的電動汽車佔據優勢。這使得中國汽車在購買力較弱的發展中國家尤其具有吸引力」，報導並指出，目前中國電動汽車已迅速搶佔亞洲和歐洲市場份額，約佔全球市場的2/3。在全球第六大汽車市場巴西，售出的電動汽車中超過80%是中國品牌。

報導並稱，峰會召開前一個工作日，巴西貝倫的街道依舊擁堵，但尾氣煙霧較以往稀薄了許多。道路上隨處可見電動汽車，在正午的車流中安靜行駛。美國智庫戰略與國際問題研究中心高級顧問斯科特·肯尼迪表示，即使沒有美國的政治與技術引領，世界仍在前行，「通過這些汽車，巴西在傳遞一個信息，即它還有其他選擇」。

「這項技術正在改變整個世界」，肯尼迪表示，「而中國已迅速切入這一領域」。