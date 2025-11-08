盤點福建艦「十個第一」：100%中國血統、打臉美國

福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。 （新華社）

中國第三艘航母「福建艦」5日在海南三亞入列，媒體盤點福建艦共開創了「十個第一」指出，福建艦不僅在電磁彈射技術上遠勝美國福特號航母，常規動力加上電磁彈射組合還打臉了美國只有核能才能支撐電磁彈射的邏輯；福建艦同時也是全球第一艘真正形成五代機戰鬥力的電磁彈射航母，使中國海軍首度擁有「超飽和作戰」戰略優勢。不過福建艦服役消息在兩天後才公布，海軍司令胡中明等人未出席入列儀式，似透露中國軍工腐敗陰影未除信號。

據微信 公眾號「燕梳樓」報導指出，福建艦開創了「十個第一」。第一，是第一艘完全自主設計建造的航母，從總體設計到系統集成是百分之百中國血統，標誌著中國在數十個領域已站在了世界之巔。第二，是全球第一艘綜合電力系統航母，搭載「中壓直流綜合電力系統」，美國福特號還在為電力跳閘頭疼時，福建艦已輕鬆實現了「指尖上的能量自由」，中國技術跨越了整整一代。

第三，是全球唯一常規動力電磁彈射航母，在美國人的邏輯裡，只有近乎無限的核能才能支撐電磁彈射的恐怖能耗，福建艦全球首創的常規動力+電磁彈射組合，狠狠打了那些技術傲慢者的臉。第四，第一艘五代機電磁彈射航母，從冷態啟動到全功率運行僅需15分鐘，美軍蒸汽彈射需2小時準備，這是壓倒性的時間優勢。

第五，第一艘氮化鎵雷達預警機航母，福建艦搭載的空警600搭載了全球領先的氮化鎵（GaN）雙波段數字陣列雷達，空警600對隱身目標的穩定探測距離達400公里以上，可同時跟蹤數百個目標。第六，第一艘「全功能」甲板作業系統航母，三條電磁彈射軌道24小時內可出動艦載機160-180架次，接近尼米茲級核動力航母水平。

第七，第一艘突破8萬噸的國產航母，在噸位與效費比之間找到了最佳平衡點。第八，第一個完整國產航母產業鏈，意味著中國能「批量造」航母。第九，第一個實現航母作戰體系「超飽和」，福建艦「艦基航空兵+艦載高超音速導彈」的複合打擊模式使其編隊攻防半徑超過2000公里，遠超美軍航母戰鬥群。第十，第一次進入三航母時代，使中國海軍第一次擁有了「常態化遠洋存在」的戰略底氣。

不過福建艦於5日即已由中國國家主席習近平主持入列儀式，但消息直到兩天後才由官媒發布，且據明報報導，官媒稱「南部戰區、海軍負責同志參加儀式」，但據央視畫面，福建艦入列儀式由新任中央軍委副主席張升民上將主持，儀式中未見海軍司令胡中明，南部戰區司令吳亞男、政治委員王文全兩名上將也缺席。似顯示軍工腐敗陰影難掩。紐約時報 指出，福建艦入列的宣傳效應，可能在近期解放軍 高層腐敗案接連曝光後，起到一定的政治安撫作用。