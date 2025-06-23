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精準度97% 中AI骨科手術機器人 獲美歐東南亞認證

中國新聞組╱北京23日電
北京民營企業長木谷自主研發的智慧手術機器人。(圖／本報系聯合報北京傳真)
北京民營企業長木谷自主研發的智慧手術機器人。(圖／本報系聯合報北京傳真)

術前5到10分鐘，僅憑患者CT資料，就能制定出個體化的三維手術方案；手術執行過程中，機械臂精準貼合股骨曲面截骨，讓關節置換假體實現精準植入；術後，患者恢復期大幅縮短，甚至第二天就能出院。

北京民營企業長木谷自主研發的智慧手術機器人，讓骨科手術「魔法時刻」照進現實。「2017年團隊組建，2018年公司正式成立落地北京，那時候只有我們三個人。」長木谷總經理劉星宇回憶，三人一拍即合，就想做出一台中國的人工智慧骨科手術機器人。

團隊對10萬多例病人的幾千萬張醫學影像一一標注，進行機器訓練，同時向專家瞭解臨床痛點，確認演算法路徑的正確性和可行性。經過不斷設計開發、優化調整，頂尖關節外科專家的豐富手術經驗轉化為標準演算法，供機器人深度學習。

3年後，骨科手術機器人長出了「數智腦」、「數智手」和「數智眼」。醫生將患者CT傳輸進系統，就可以在術前5到10分鐘得到一套精準定製的個體化手術方案，人工假體的型號、大小和手術截骨位置、厚度以及假體安放的角度全部三維視覺化呈現。臨床試驗反覆證明，人工智慧三維手術模擬技術可以將骨科手術精準度提升至97%以上。

劉星宇說，人工智慧三維手術模擬技術，讓原本難以複製的優質醫療技術和大專家的手術經驗得以推廣。

2023年10月，長木谷骨科手術計畫系統獲批中國國家藥品監督管理局創新醫療器械產品註冊證，次年8月拿下美國食品藥品監督管理局（FDA）認證，2025年先後獲批歐盟CE認證、東南亞MOH認證，成為全球首個同時獲中、美、歐、東南亞四大市場認證的AI骨科治療類三類創新醫療器械。

長木谷骨科人工智慧創新技術已落地中國逾千家醫院，隨著骨科醫療器械進入國家集中採購目錄，患者治病成本也大大降低。以長木谷骨科機器人髖關節置換手術為例，過去大概需要10萬元人民幣，現在已降至2、3萬元。

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