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伊朗如何封鎖荷莫茲海峽？布水雷或擊沉自家船癱瘓水道

伊朗將再次「苦吞毒藥」選擇妥協？還是讓衝突升級？

以伊衝突／中國無力派兵只能撤僑？ 被指在中東難作為

中國新聞組／北京23日電
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截至20日12時，已有逾740名中國公民從伊朗撤至亞塞拜然境內。圖為撤離的中國公民19日與前來接應的中國使館人員在阿斯塔拉口岸合影。(新華社)
截至20日12時，已有逾740名中國公民從伊朗撤至亞塞拜然境內。圖為撤離的中國公民19日與前來接應的中國使館人員在阿斯塔拉口岸合影。(新華社)

美軍轟炸伊朗震驚全球，中國外交部昨晚發聲明強烈譴責美國，呼籲衝突當事方、尤其是以色列盡快停火。中國也加速撤僑，昨還發布題為「回家」的視頻，宣傳「祖國一定接你回家」的中國速度。不過看在美媒眼裡，中國在美國介入以伊衝突後仍「只能撤僑」，恰凸顯其在中東影響力的無能為力。

中國外交部昨晚在官網稱，中國強烈譴責美國襲擊伊朗，攻擊國際原子能機構監管下的核設施。美國此舉嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則以及國際法，加劇中東緊張局勢。中國呼籲保障平民安全，開啟對話談判。

同時，中國也加快了撤僑速度。中國駐以色列大使館22日凌晨3時發布通知稱，使館分別於23日和25日通過埃及與以色列邊境交界處的貝京（塔巴）口岸組織兩批撤離。19日至21日，中國駐以色列大使館與駐埃及使館已組織3批中國公民近300人安全撤離。

據大公報報導，中國外交部昨還發布題為「回家」的撤僑視頻。視頻中呈現伊以衝突爆發以後，中國在伊朗和以色列展開撤僑行動，記錄中國政府在海外公民面臨危險時，迅速響應、全力營救的全過程。

「背後有一個強大的祖國，心裡都會安心很多。」中國駐亞塞拜然大使魯梅說，撤離同胞們紛紛表示，在入境亞塞拜然後，第一眼看到了中國國旗，懸著的心一下子就放下了，「有五星紅旗的地方就安全」，「縱有萬里歸途，危難之際，祖國一定接你回家」。

不過美媒紐約時報則對中國近日的撤僑以及在以伊衝突上所表現的立場有不同解讀。美國加入以色列攻擊伊朗的行列，紐約時報分析，中國勢必將損失慘重，因為中國仰賴伊朗供應石油，中國半數原油進口都途經伊朗南部的荷莫茲海峽，中國向來也以伊朗為協助抗衡美方影響力的中東立足點，而此時北京卻對此拳腳難施，反映其在中東的影響力受到局限。 

報導引述華府美國企業研究所（AEI）資深研究員庫柏表示，「現實是，中國根本沒有能力派兵保護伊朗的設施」，「他們最多就是悄悄提供一些物資援助、口頭聲援，或可能有些人道救援」。

伊朗出口的原油幾乎全由中國以低價買下，再透過影子船隊運輸，以規避美國制裁。中國的船隊還倚仗荷莫茲海峽的航行安全性，以運輸來自波灣國家的石油。若能源價飆升，對正在努力提振經濟的中國大陸來說，無疑雪上加霜。

2023年，中國成功斡旋伊朗與沙烏地阿拉伯達成和平協議，當時還自誇這是中國的外交勝利，象徵這個美國地緣政治對手正式成為中東的重要調停者。但一些西方分析人士認為，中國其實只在伊朗與沙烏地阿拉伯和解談判的尾聲才介入，並未發揮太大作用。

第二架接返自伊朗撤離中國公民的臨時航班抵達北京首都國際機場，邊檢民警幫助旅客通關...
第二架接返自伊朗撤離中國公民的臨時航班抵達北京首都國際機場，邊檢民警幫助旅客通關入境，機上共搭載119名乘客均為中國公民。(新華社)

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