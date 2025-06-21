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歐盟禁中企參與逾500萬歐元醫械招標 北京批保護主義

中國新聞組／北京21日電
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因歐洲公司無法公平進入中國市場，歐盟周五宣布，禁止中國企業參與歐洲逾500萬歐元的大額政府醫療設備採購招標。歐盟稱最新禁令是對中方類似舉措的回應。對此，中國外交部20日回應，稱歐盟「一步步走向保護主義」，是典型的雙重標準。

綜合法媒報導，該禁令涉及的訂單涵蓋範圍從外科口罩和X光機在內等醫療用品和設備，在歐洲市場價值高達1500億歐元。這是自從2022年歐盟頒布「國際採購工具」(IPI)後首次使用，該文件旨在保證歐盟公共採購市場的互惠准入。

歐盟貿易專員馬羅斯‧謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）表示：「我們採取這些措施的目的是為歐盟企業創造公平的競爭環境。我們將繼續致力於與中方對話，以解決這些問題。」

布魯塞爾表示，中國近90%的醫療器材公共採購合同存在針對歐盟企業的排他性和歧視性措施。聲明還稱，除了禁止中國企業參與未來超過500萬歐元的政府醫療器材採購招標外，對於已經中標的企業，來自中方的部分也將被限制在50%以內。

歐委會此前曾表示，有明顯的證據顯示中國在其醫院中首選中國設備，其招標條件導致中國企業有異常低的報價，外國企業不可能提供這些低成本的醫療器械設備，因此無法中標。

澎湃新聞報導，中國外交部發言人郭嘉昆指出，中方主張通過對話磋商解決貿易爭端，歐盟一貫標榜是全球最開放的市場，但事實上一步步走向保護主義，動輒付諸單邊經貿工具，以公平競爭之名行不公平競爭之實，是典型的雙重標準。

 「我們希望歐方恪守市場開放承諾和世貿組織規則，為中國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境，推動中歐經貿關系健康穩定發展。中方將堅決維護中國企業的正當合法權益。」郭嘉昆強調。

中歐峰會即將於下個月舉行，歐盟執委會主席范德賴恩與歐洲理事會主席科斯塔將於7月24日至25日訪問北京，尋求改善獲取中國稀土及關鍵礦產的途徑。

歐盟 歧視 稀土

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