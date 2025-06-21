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華爾街日報：給伊朗2周緩衝 是川普的豪賭

以軍要民眾做好「長期戰役」準備 稱對伊朗攔截飛彈還夠用

中首架伊朗撤僑班機抵京…有遼寧女撤離 3天3夜未吃未睡

中國新聞組／北京21日電
首架接返自伊朗撤離中國公民臨時航班20日抵京。(央視截圖)
首架接返自伊朗撤離中國公民臨時航班20日抵京。(央視截圖)

以色列伊朗衝突持續升級，中國外交部19日表示，截至目前已有1600多名中國公民從伊朗撤離。一名遼寧女子講述撤離伊朗德黑蘭38小時驚險歷程：三天三夜沒吃沒睡，出境時看到五星紅旗，身子都軟了。伊朗中企員工也安全撤離，有人回憶說，剛出門，以色列的導彈就過來了。另外，首架接返自伊朗撤離中國公民臨時航班抵達北京；逾740名中國公民自伊朗撤至亞塞拜然。

瀟湘晨報報導，20日從伊朗德黑蘭撤離、現在在鄰國亞塞拜然的劉女士表示，她是伊朗華人華僑聯合會的一員，13日伊朗被襲擊後，協會開始聯絡伊朗各省華人，為撤離做計畫。17日，華聯會協調了4輛大巴車搭載了128名中國人，從德黑蘭出發前往亞塞拜然口岸，有留學生、老師還有華人華僑。

劉女士搭乘第4輛大巴下午5點出發，一路除了上廁所沒有停留，全程窗簾也拉起來。就這樣，「操心了一路」的劉女士一行，在12小時後於18日凌晨5點亞塞拜然口岸。使館派工作人員到口岸上下溝通協調，最後全員通過，此時已經晚上23點。

「我當時已經三天三夜沒睡覺沒吃東西了，從德黑蘭到口岸期間發生了很多突發事件，時間一直處於緊繃狀態，當我推開那個小綠門，黑蒙蒙的，我就看到那個紅色的五星紅旗，對面是咱們中國人，使領館和亞塞拜然的人來接應我們，當時我就軟下來了，心裡可太激動了，這輩子可能只有這麽一次。」劉女士說。

另據央視新聞報導，首架接返自伊朗撤離中國公民臨時航班，20日自土庫曼斯坦阿什哈巴德抵達北京首都國際機場。

鳳凰衛視報導，第二批從伊朗撤離的中國公民20日上午陸續抵達北京首都國際機場。有中資企業員工在回憶撤離過程時表示，這一路非常艱難，好在安全回國，心情非常激動。李宗海：「我們剛出門撤離，他們的導彈就過來了，很驚險可以這麼說。」

新華社報導，據中國駐亞塞拜然使館消息，截至20日12時，已有逾740名中國公民從伊朗經阿斯塔拉口岸撤至亞塞拜然境內。

劉女士一行全員安全出境。(取材自瀟湘晨報／受訪者供圖)
劉女士一行全員安全出境。(取材自瀟湘晨報／受訪者供圖)

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