中俄夥伴關係不封頂？ 紐時：俄密件指北京是敵人

紐約時報報導，中國和俄羅斯 領袖雖表示，要追求彼此上不封頂的夥伴關係，但俄國 聯邦安全局（FSB）文件形容中國人是「敵人」，提到中方試圖招募俄國間諜 來獲取機敏軍事技術，並監視俄軍在烏克蘭的行動，以瞭解西方國家的武器和作戰方式。

根據紐時取得的一份8頁FSB內部文件，上面沒註明日期，有可能是草稿，時間可能是前年底或去年初所擬。紐時將該文件與六個西方情報組織分享，這些組織咸認為內容為真。

該文件顯示中、俄間的不信任及猜疑。2022年2月，在俄國入侵烏克蘭的三天前，FSB批准一項新的反間諜計畫，旨在俄國幾乎調派所有兵力至烏克蘭戰場期間，預防中國間諜損害俄國利益。

該文件寫道，此後FSB發現，中國擴大吸收俄國官員、專家、記者、接近莫斯科領導高層的企業家，以及配偶是中國人的俄國人當潛在的間諜。而且在俄軍侵烏後，中國國防企業以及與中國情報單位有關的機構官員，就開始湧入俄羅斯，以進一步瞭解俄、烏戰爭現況。

該文件還寫道，中國對無人機的作戰方式、軟體的現代化，以及對抗新型西方武器的方法尤其有興趣。中方研判俄烏戰爭會打很久，並徹底改變現代戰爭的技術與戰術。鑒於中國在整體的航空專業知識上仍落後俄國，該文件提到中方已將此列為優先目標，正招募俄軍飛官和俄國相關專業研究人員。

另根據該文件，中國情報人員正利用礦業公司和大學研究中心當掩護，在北極從事間諜活動。

此外，俄羅斯物流公司Rocket Cargo稱，過去幾個月來，對從中國到俄羅斯的貨運需求量呈下降趨勢，該公司表示，原因之一是從事此類運輸的公司過多，競爭激烈。但同時，先前中國海關數據顯示，中俄前4月貿易額年減7.5%，顯示中俄之間貿易呈現下降。

財新網先前報導，俄羅斯海關自2024年10月起，依據新修訂的1374號令，以「軍民兩用疑慮」為由大舉扣押貨櫃。今年前2個月，受影響貨櫃便超過千個，許多機電零件、電子設備等84稅則號列商品淪為禁運目標。