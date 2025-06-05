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上海直飛中亞 哈薩克奇姆肯特客運線首開通

中國新聞組／綜合報導

據上海海關3日發布的統計數據，今年前5個月，上海海關監管進出境航空器10.4萬架次，同比增長14.5%；進出境航空旅客近1700萬人次，同比增長超兩成，均創同期歷史新高。

中新社報導，5月30日5時12分，哈薩克斯卡特航空DV461航班從奇姆肯特飛抵上海浦東國際機場，標誌著「奇姆肯特—上海」航線正式開通，也標誌著上海首條直飛中亞的客運航線正式運營。 　　

奇姆肯特是哈薩克重要的商貿中心。近年來，中哈兩國貿易往來頻繁，直飛航線的開通不僅可以滿足兩地商務人士的出行需求，為經貿合作提供更便捷的交通條件，也為兩地旅遊市場的發展提供有力支持。 　　

上海浦東國際機場海關值機處值機二科副科長黃依特表示，海關通過優化前置服務等措施，積極支持航司新開、加密、恢復國際航線航點，特別是中遠程航點和共建一帶一路國家航點，持續增加浦東國際機場中轉客流，不斷提升空港口岸服務能級和核心競爭力。 　　

哈薩克斯卡特航空公司總監維克多·科洛特科夫表示，哈薩克斯卡特航空選擇上海浦東開航，旨在響應共建一帶一路倡議。上海作為全球航空樞紐，可高效連接中國與中亞的經貿、旅遊及文化交流需求。

哈薩克 一帶一路

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