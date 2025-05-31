川普總針對中留學生下手 紐時專欄作家：想想錢學森
川普政府要積極吊銷與中國共產黨有關及就讀關鍵領域的中國留學生簽證，引發中國留學生高度焦慮，然而此舉也引來美國內部反對聲音，紐約時報專欄作者凱瑟琳·金斯伯里以中國航天之父錢學森為例，呼籲川普政府不要重蹈覆轍，「疏遠世界人才最終只會讓美國得不償失」。
觀察者網報導，川普政府向在美中國留學生下手，遭批「新學術冷戰」，而對金斯伯里來說，她第一時間想到了錢學森。金斯伯里在發布於紐約時報的文章中表示，「美國在錢學森事件上犯了一個可怕的錯誤」。
她提到，錢學森當時在美國噴氣推進實驗室（NASA前身）負責導彈研製工作，卻因身為中國公民和科學家，成為麥卡錫主義的攻擊目標，後來離開美國返中。
文章稱，此事件對美國的影響「代價慘痛」，美國不僅錯失了在載人航天領域超越蘇聯的機會，還讓中國獲得了挑戰美國在亞洲主導地位所缺乏的一項資源：雄厚的科研實力。除了縮小差距之外，錢學森還開啟了一場技術革命，使中國一躍成為超級大國。據了解，錢學森返中後，立即參與現代武器項目建設，成為新中國國防科技事業的主要創建者之一，更在「兩彈一星」工程中扮演重要角色。
金斯伯里文中指出，錢學森被驅逐出境是美國在仇外心理下犯下的一次錯誤，並因此永遠改變了全球力量平衡。如今川普政府再次劍指中國學生，無疑在美國高校的國際學生和學者之中引發焦慮。
她表示：「以往的美國，曾將教育世界上的奮鬥者視為增強和鞏固國家的一種方式。一直以來，如此多最優秀、最聰明的思想家、科學家和領導人渴望在這裡學習，接觸美國的民主和文化，這曾是一項戰略優勢。」然而，現在的美國丟失了這一優勢。
文末，金斯伯里再次告誡川普政府：「錢學森代表中國取得的成就，表明了美國放棄這一優勢的風險，同時也表明了以及疏遠世界人才的潛在負面影響。總有一天它會被用來對付我們。」
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