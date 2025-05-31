我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華盛頓州貨車翻車 2.5億隻蜜蜂飛竄 警呼籲民眾避開

川普態度似有緩和 稱中國留學生「不會有事的」

川普總針對中留學生下手 紐時專欄作家：想想錢學森

中國新聞組／北京31日電
錢學森（左二）1950年在美國出席聽證會資料圖。（取材自觀察者網）
錢學森（左二）1950年在美國出席聽證會資料圖。（取材自觀察者網）

川普政府要積極吊銷與中國共產黨有關及就讀關鍵領域的中國留學生簽證，引發中國留學生高度焦慮，然而此舉也引來美國內部反對聲音，紐約時報專欄作者凱瑟琳·金斯伯里以中國航天之父錢學森為例，呼籲川普政府不要重蹈覆轍，「疏遠世界人才最終只會讓美國得不償失」。

觀察者網報導，川普政府向在美中國留學生下手，遭批「新學術冷戰」，而對金斯伯里來說，她第一時間想到了錢學森。金斯伯里在發布於紐約時報的文章中表示，「美國在錢學森事件上犯了一個可怕的錯誤」。

她提到，錢學森當時在美國噴氣推進實驗室（NASA前身）負責導彈研製工作，卻因身為中國公民和科學家，成為麥卡錫主義的攻擊目標，後來離開美國返中。

文章稱，此事件對美國的影響「代價慘痛」，美國不僅錯失了在載人航天領域超越蘇聯的機會，還讓中國獲得了挑戰美國在亞洲主導地位所缺乏的一項資源：雄厚的科研實力。除了縮小差距之外，錢學森還開啟了一場技術革命，使中國一躍成為超級大國。據了解，錢學森返中後，立即參與現代武器項目建設，成為新中國國防科技事業的主要創建者之一，更在「兩彈一星」工程中扮演重要角色。

金斯伯里文中指出，錢學森被驅逐出境是美國在仇外心理下犯下的一次錯誤，並因此永遠改變了全球力量平衡。如今川普政府再次劍指中國學生，無疑在美國高校的國際學生和學者之中引發焦慮。

她表示：「以往的美國，曾將教育世界上的奮鬥者視為增強和鞏固國家的一種方式。一直以來，如此多最優秀、最聰明的思想家、科學家和領導人渴望在這裡學習，接觸美國的民主和文化，這曾是一項戰略優勢。」然而，現在的美國丟失了這一優勢。

文末，金斯伯里再次告誡川普政府：「錢學森代表中國取得的成就，表明了美國放棄這一優勢的風險，同時也表明了以及疏遠世界人才的潛在負面影響。總有一天它會被用來對付我們。」

中國留學生 川普 紐約時報

上一則

零售巨頭們出爾反爾？ 沃爾瑪等要求中企分攤高額關稅

下一則

中汽車圈出現恒大？比亞迪被長城老董暗指 長文澄清怒喊告

延伸閱讀

變調MAGA 讓美國再次沒希望

變調MAGA 讓美國再次沒希望
沒人逃得掉…川普宣布鋼鐵關稅翻倍 進口至美將課徵50%

沒人逃得掉…川普宣布鋼鐵關稅翻倍 進口至美將課徵50%
卸下政府職務 馬斯克：若總統有事…願隨時效勞

卸下政府職務 馬斯克：若總統有事…願隨時效勞
申請簽證前往哈佛的所有人 川普政府令立即「額外審查」

申請簽證前往哈佛的所有人 川普政府令立即「額外審查」

熱門新聞

賀建奎今年4月宣布再婚。（取材自X平台）

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

2025-05-23 14:44
中國一名旅客在機場通關時，行李遭檢測出輻射異常。示意圖／聯合報系資料照

等同天天照百次X光…女兒戴1物輻射超千倍 流3個月鼻血

2025-05-25 17:49
中國一名女子在上海浦東機場通關時，因為妝化太濃看起來和護照照片不同而讓人臉辨識機器辨識失敗，機場人員當場要求她卸妝，並在過程中對她不斷碎念和訕笑。(翻攝 Instagram @wchinapost )

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

2025-05-29 19:42
上海復旦大學中國研究院院長張維為日前在武漢大學演講時稱，他認為解決台灣問題的時機已經越來越成熟。（圖／截自影片）

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

2025-05-25 10:57
受害者生前照片。（取材自揚子晚報／受訪者供圖）

成都27歲海歸女被砍死 母不捨得洗她衣服 偶爾聞聞味道

2025-05-27 10:30
中國國家安全部指出，不研究的學者、不營業的商人、不觀光的遊客等，都可能是境外間諜。（圖／截自國安部影片）

中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜

2025-05-25 09:12

超人氣

更多 >
洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解
賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？

賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？
撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事

撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事
青島女孩江玉蓉哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局

青島女孩江玉蓉哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局
川普歡送馬斯克：他不會真的離開…贈金鑰匙表揚DOGE工作

川普歡送馬斯克：他不會真的離開…贈金鑰匙表揚DOGE工作