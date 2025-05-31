川普總針對中留學生下手 紐時專欄作家：想想錢學森

錢學森（左二）1950年在美國出席聽證會資料圖。（取材自觀察者網）

川普 政府要積極吊銷與中國共產黨有關及就讀關鍵領域的中國留學生 簽證，引發中國留學生高度焦慮，然而此舉也引來美國內部反對聲音，紐約時報 專欄作者凱瑟琳·金斯伯里以中國航天之父錢學森為例，呼籲川普政府不要重蹈覆轍，「疏遠世界人才最終只會讓美國得不償失」。

觀察者網報導，川普政府向在美中國留學生下手，遭批「新學術冷戰」，而對金斯伯里來說，她第一時間想到了錢學森。金斯伯里在發布於紐約時報的文章中表示，「美國在錢學森事件上犯了一個可怕的錯誤」。

她提到，錢學森當時在美國噴氣推進實驗室（NASA前身）負責導彈研製工作，卻因身為中國公民和科學家，成為麥卡錫主義的攻擊目標，後來離開美國返中。

文章稱，此事件對美國的影響「代價慘痛」，美國不僅錯失了在載人航天領域超越蘇聯的機會，還讓中國獲得了挑戰美國在亞洲主導地位所缺乏的一項資源：雄厚的科研實力。除了縮小差距之外，錢學森還開啟了一場技術革命，使中國一躍成為超級大國。據了解，錢學森返中後，立即參與現代武器項目建設，成為新中國國防科技事業的主要創建者之一，更在「兩彈一星」工程中扮演重要角色。

金斯伯里文中指出，錢學森被驅逐出境是美國在仇外心理下犯下的一次錯誤，並因此永遠改變了全球力量平衡。如今川普政府再次劍指中國學生，無疑在美國高校的國際學生和學者之中引發焦慮。

她表示：「以往的美國，曾將教育世界上的奮鬥者視為增強和鞏固國家的一種方式。一直以來，如此多最優秀、最聰明的思想家、科學家和領導人渴望在這裡學習，接觸美國的民主和文化，這曾是一項戰略優勢。」然而，現在的美國丟失了這一優勢。

文末，金斯伯里再次告誡川普政府：「錢學森代表中國取得的成就，表明了美國放棄這一優勢的風險，同時也表明了以及疏遠世界人才的潛在負面影響。總有一天它會被用來對付我們。」