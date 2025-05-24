FCC禁中國部分實驗室檢測電子設備 北京：反對泛化國安

近幾年FCC禁止在美國使用來自被列入該機構「涵蓋清單」實體的設備，華為即被列入這份「涵蓋清單」（歐新社）

美國聯邦通訊委員會（FCC）22日表決通過新規則，禁止被認為威脅美國國安的中國實驗室檢測在美國的電子設備。中國駐華盛頓大使館 回應稱，中方反對美國泛化國家安全概念，將貿易和科技問題變成政治武器。

所有在美國使用的電子產品，如手機、相機和電腦等，其款式在進口前都必須完成FCC的設備授權程序。FCC以4票贊成、0票反對的比數通過新規則，禁止被認為威脅美國國安的中國實驗室檢測有關設備。

路透引述FCC表示，約有75%電子產品在中國境內實驗室檢測，許多目前獲認可的實驗室「可能與中共關係匪淺」。這項命令禁止受FCC「涵蓋清單」（Covered List）企業控制或指揮的中國實驗室進行測試，如果FCC認定某實驗室與被禁公司有關聯，將撤銷對該實驗室的認證。

FCC在聲明中提到，該委員會以前審批這些認證機構和實驗室時，主要關注技術能力而不是可信性。聲明說：「FCC審查了目前已獲認可的實驗室，發現一些實驗室可能與中國共產黨關係密切。這些實驗室包括與中國國有企業有關聯的實體、通過與中國人民解放軍明顯合作而參與中國軍民融合項目的實體，甚至還有一些本身就是中國國家行為者的實體。過去幾年，這些實驗室測試了數千部銷往美國市場的設備。」

最近幾年，FCC禁止在美國使用來自被列入該機構「涵蓋清單」實體的設備，原因是這些設備被認定對美國構成國家安全威脅。華為、中興通訊、中國電信和中國移動等中國公司已被列入這份「涵蓋清單」。

除了「涵蓋清單」外，新規則的依據還包括美國政府已做出的官方安全認定，包括美國國防部 的「中國軍事企業清單」（List of Chinese Military Companies）和美國商務部 的「實體清單」（Entity List）。