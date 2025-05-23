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華裔女子在雪梨無故遭7少年圍毆 中使館：強烈譴責

記者陳湘瑾／即時報導
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澳洲新南威爾斯州警方22日通報，一對夫婦21日傍晚在雪梨東部一處公寓樓附近遭七名青少年襲擊。（取材自小紅書）
澳洲新南威爾斯州警方22日通報，一對夫婦21日傍晚在雪梨東部一處公寓樓附近遭七名青少年襲擊。（取材自小紅書）

雪梨近日出現幾次針對華裔中國留學生的暴力行為，中國駐雪梨總領館23日連續發布兩條提醒，提醒領區中國公民加強人身安全防範。

第一條「關注領區針對中國公民暴力行為」指出，近日，澳洲新南威爾斯州出現了一些針對華裔和中國留學生的暴力行為。總領館對此高度重視，堅決反對並強烈譴責暴力行為，將盡最大努力，採取有效措施，保障領區中國公民正當權益。

第二條「提醒領區中國公民加強人身安全防範」則提到，雪梨東部Eastgardens區域近日出現街頭襲擊事件，對當地居民人身安全造成威脅。提醒領區中國公民、中國留學生等，密切關注當地新聞和時事動態，留意所在區域治安狀況，強化個人安全意識，加強自我保護能力，盡量減少夜間出行。

新南威爾斯州警方22日通報，一對夫婦21日傍晚在雪梨東部一處公寓樓附近遭七名青少年襲擊，其中丈夫40歲，妻子42歲。他們被送往醫院接受治療，目前已出院。

這起事件發生的過程被附近居民拍攝後在TikTok上流傳，片中一名華裔女子被一群少年拳打腳踢及吐口水，一名男子試圖阻止行凶者打人，同時撥打電話求助，整起事件的過程持續約一分鐘，直至一名遛狗男子途經阻止，施暴者才離開現場。

ABC中文報導，襲擊的女士在接受採訪時表示自己是一家製藥公司的員工，去年8月從上海搬到雪梨。她表示，事發前她正在家附近的公園找弄丟的鑰匙，一名男孩突然走近並對她大罵髒話，接著就有一群青少年圍住了她和她的丈夫。

她表示此次襲擊讓她感到害怕和失望。她因為這起攻擊事件導致身體上有大片淤青，背部尤為嚴重，還有手指骨折，臉部嚴重淤青、視力嚴重受損。

22日，兩名12歲女孩因此事件相繼被捕，二人被指控毆打他人致身體傷害和聚眾鬥毆罪。目前，兩人獲有條件保釋，她們將於下月19日在兒童法庭出庭。目前事件還在進一步調查中。

澳洲7News電視台新聞網站報導，許多人在網上看到襲擊事件影片後，指認該團伙曾襲擊多人，其中大多數受害者是亞裔。有接受該媒體採訪的中國學生表示曾被從自行車上推下。

中國留學生 華裔 澳洲

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