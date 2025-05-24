在哈佛的中學者：美科研優勢流失 很高興此時離開

美國國土安全部 22日宣布暫停哈佛大學 招收新國際學生的資格，並要求已經入學的外國學生必須轉學，否則將失去美國留學生 的合法身分。對此，很多留學生和國際學者感到「困惑、迷茫和不知所措」，但在哈佛的中國學者則說：「我很高興，能在此時離開美國。」因為，美國高校豐厚的科研資金和國際化環境等優勢，正在快速流失。

環球時報報導，憤怒、迷茫、緊張、傷心、不知所措…正在哈佛的留學生和訪問學者們23日這樣形容他們當前的心情。他們說，目前，許多哈佛新生或將面臨無法順利入學的風險，而已經在美的國際留學生則面臨可能失去合法身分的危機，暫時無法乘坐飛機、外出工作或離境。「國際學生成為了（被美國政府）『綁架的人質』。」一名在哈佛的國際學生說。

「我感覺現在大家都非常緊張。」一名正在哈佛大學做博士後研究的中國學者23日說，面對國土安全部突如其來的政令，很多留學生和國際學者感到「困惑、迷茫和不知所措」，尚不知下一步該如何行動。

「受衝擊最大的應該是即將入學的新生和將要來哈佛的訪問學者。」他說，「最近我和一些教授私下交流時，他們就已表達過對8月新生入境問題的擔憂。這對學校的國際交流和聲譽都影響巨大。」

另一名中國訪問學者則說，美國高校曾憑藉豐厚的科研資金和國際化環境吸引全球頂尖人才，但現在這些優勢正在快速流失：科研經費遭到壓縮，尤其是那些與當前政府政策立場不符的研究項目更被直接卡住，哈佛等大學更面臨嚴重的財政壓力，許多教授甚至捐出部分薪水支持學校度過難關。

「一個更大的問題是，現在的狀況究竟會持續多久，未來會不會有更多類似的政策？人們擔心，還會有更糟的情況發生。」他感嘆道，「我很高興，能夠在此時離開美國。」