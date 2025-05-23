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疫情中斷5年 中國和越南重啟「中越國際旅客列車」

記者廖士鋒／即時報導
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中國與越南中斷5年的國際旅客列車即將恢復開行。（取材自「南寧鐵路」微信公眾號）
中國與越南中斷5年的國際旅客列車即將恢復開行。（取材自「南寧鐵路」微信公眾號）

中國與越南的國際旅客列車在新冠疫情後中斷超過了5年，如今已經恢復開行，將從北京西、南寧，經憑祥口岸出境到越南，最後抵達河內。關於票價，越南媒體披露河內至南寧單程票價約為100萬越盾，河內至北京單程票價約為937.8萬越盾。

據南寧晚報援引中國鐵路南寧局集團有限公司消息，經中越兩國鐵路部門等聯合推動，自2025年5月25日起，中國北京西、南寧至越南河內（嘉林）站間國際旅客列車恢復開行。

報導指出，恢復開行的南寧站至河內（嘉林）站間國際旅客列車，每天北京時間18：05從南寧站始發，車次為T8701次，經憑祥鐵路口岸出境，同登開車車次變更為MR2次，次日6∶30抵達河內（嘉林）站；每天北京時間22∶20從河內（嘉林）站始發，車次為MR1次，同登開車車次變更為T8702次，次日10∶06抵達南寧站。

北京西站至河內（嘉林）站間國際旅客列車，則是每週四、周日16：05從北京西站始發，車次為Z5次，旅客到達南寧站接續T8701次前往河內（嘉林）站；每週二、週五從河內（嘉林）站始發，車次為MR1次，旅客到達南寧站接續Z6次前往北京西站。

相關車票於5月22日18時開售，鐵路部門提示，乘坐中越國際旅客列車的旅客，需要在中國憑祥、越南同登口岸車站分別辦理通關業務，乘車前請提前辦理紙本簽證（同登站口岸不受理電子簽證）或準備免簽材料。

報導提及，2009年1月1日起，中國南寧站至越南河內（嘉林）站間T8701/MR2、MR1/T8702次國際旅客列車開行，為旅客跨境旅遊、學習、經商等提供了極大便利，推動了區域經濟發展和人文交流。2020年2月初，中越國際旅客列車臨時停運。

越南官媒越通社也提到，因新冠肺炎疫情暫停運營5年之後，越中國際旅客列車將於2025年5月25日正式恢復開行。屆時每天將有兩趟列車，車次分別為MR1和MR2，往返越南河內嘉林站與中國南寧站之間。關於票價，河內至南寧（中國）單程票價約為100萬越盾，河內至北京（中國）單程票價約為937.8萬越盾。特別是，4歲以下兒童可免費乘車，4至12歲兒童享受五折優惠（每位成人可免費攜帶一名兒童），6人及以上團體購票可享受票價75折優惠。

越南 疫情 簽證

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