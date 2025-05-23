習近平通話馬克宏 同一天王毅晤荷外長 一起挖美牆腳？

法國總統馬克宏（左）22日與中國國家主席習近平通話，圖為兩人去年在G20峰會會面。（新華社資料照）

中國國家主席習近平 22日應約與法國總統馬克宏 通電話時表示，中法應加強戰略溝通，並踐行真正的多邊主義，他還強調，中方支持歐盟 加強戰略自主。馬克宏表示，面對快速變化的國際形勢，法方願同中方在重大問題上加強溝通協調。同一天，中國外長王毅在北京會見來訪的荷蘭外交大臣費爾德坎普（Caspar Veldkamp），雙方達成支持多邊主義和自由貿易等6點共識。

路透報導，馬克宏22日在社群媒體X發表推文，稱他和習近平通話，同意盡快推動結束干邑白蘭地關稅爭端。馬克宏還說，法國歡迎中國投資，但企業必須在兩國享有公平條件。

中國和歐盟間的貿易緊張局勢加劇後，中國1月開始對歐盟白蘭地進行反傾銷調查。這項調查在4月宣布延長。法國認為，中國的反傾銷調查，是報復法國支持歐盟對中國電動車徵收關稅。

這次通話是習近平與馬克宏時隔半年再有直接接觸。去年11月，習近平在里約G20峰會期間會見馬克宏。

就俄烏戰爭，馬克宏說，中法有共同目標，即實現持久而穩固的和平，「首先是立即無條件停火」。就以巴衝突，必須努力尋求政治解決方案，確保中東地區實現和平與安全。央視報導指，2人也談及伊朗核問題。

據報導，習近平在通話中呼籲，國際形勢愈複雜，中法愈要作出正確戰略抉擇，他強調，中方始終視歐洲為多極世界的獨立一極，支持歐盟加強戰略自主，在國際事務中發揮更重要作用，願同歐方攜手應對全球性挑戰。他並提出，中法要拓展數位、綠色、生物醫藥、銀髮經濟等新興領域合作。

馬克宏今年可能再度訪問中國。馬克宏上次訪華是在2023年4月，習近平則在去年5月對法國進行國是訪問。

從習近平與馬克宏通話、王毅晤荷蘭外長，1天2場外交接觸，美國之音分析指出，中國正推動與美國在歐洲的盟友建立戰略聯盟，以利用大西洋兩岸的任何分歧，增強其全球貿易影響力。