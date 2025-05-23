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中國液化天然氣進口量 今年罕見下降

記者陳湘瑾／綜合報導
今年2月的山東煙台港，拖船協助液化天然氣（LNG）載運船停靠。(路透)
今年2月的山東煙台港，拖船協助液化天然氣（LNG）載運船停靠。(路透)

中國是全球最大LNG（液化天然氣）進口國，但受到中美關稅戰衝擊，今年以來罕見出現進口量下降的現象。分析認為，中國天然氣需求的增長仍與GDP高度相關，且以出口貿易為主的製造企業用氣需求仍受抑制。

財新網報導，2024年LNG進口量增速約8%，但2025年以來進口量明顯減少，冬季天氣大幅變暖、LNG庫存水平高企，以及LNG成本過高等多種因素，都抑制了LNG需求。

石油國際公司全球LNG業務負責人張耀宇，19日在新加坡能源市場管理局主辦的「構建亞洲韌性能源未來」活動上表示，目前中國LNG進口弱於預期，2025年以來下滑約21%。

彭博新能源財經（BNEF）數據顯示，2025年首季中國LNG進口量降幅為歷史同期最大，降幅逾20%，減少近500萬噸。BNEF分析，綜觀2025年全年，中國LNG進口仍將罕見下降。

與上一季度相比也呈現下降趨勢，第三方大宗商品提供商卓創資訊統計，2025年第一季，中國LNG進口船期到港量共計226艘，合計1554.5萬噸，與2024年第四季相比，減少78艘、487.5萬噸，卸載總量降幅約23%。該機構預估，中國2025年LNG進口量下降約10.4%，達到6877萬噸。

張耀宇表示，整體來看，中國天然氣需求的增長仍與GDP高度相關。中國天然氣需求增長主要由工業用氣與城市燃氣驅動，預計下半年，中國LNG需求會有所回升，但也需關注中美關稅能否實現軟著陸。另，2024年夏季大陸經歷高溫天氣，帶動天然氣發電需求增長，2025年若再出現類似情況，可能對市場需求形成支撐。

大宗商品提供商金聯創分析，進入5月，LNG市場消費呈窄幅下滑。雖然中國南方地區氣溫升高，水電供應不足的情況，天然氣調峰發電需求有所提升，但下游部分、以出口貿易為主的製造企業，用氣需求仍受抑制。

外媒3月報導，由於中國對美國LNG運輸徵收15%的關稅，中國已逾40天沒從美國進口LNG，是過去兩年以來最長的一次中斷期。

此後傳出，中國天然氣營運商「華潤燃氣」與澳洲伍德賽德能源集團（Woodside Energy）簽署為期15年的LNG採購協議；阿拉伯聯合大公國的國有石油企業阿布達比國家石油公司（ADNOC），也在4月與中國最大民營能源企業「新奧能源」簽署為期15年的LNG購銷協議。

天然氣 石油 關稅

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