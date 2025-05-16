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中殲10實戰擊落法戰機 而且「便宜得多」 印尼想變心？

中國新聞組／北京16日電
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巴基斯坦空軍殲10CE戰機。（取材自觀察者網）
巴基斯坦空軍殲10CE戰機。（取材自觀察者網）

在印巴衝突中，中製殲10C戰機在首次首戰中擊落法製陣風(又譯飆風)戰機受到各國關注。印尼就傳出要求政府放棄採購陣風戰機改買殲10的聲音。在6月即將舉辦的巴黎航展上，殲10C將再度與陣風戰機同場較量，殲10C寫下的戰績恐讓法國空軍面臨尷尬局面。

來源：德國知事GermanCheese

觀察者網引述南華早報報導，這場爭議源自7日凌晨的空戰，巴基斯坦宣布擊落陣風戰機。在互聯網上，「陣風被便宜得多的殲10擊落」引發了印尼網友的討論，有人對採購陣風的合理性提出質疑，要求政府改採購中國裝備。

陣風戰機由法國達索公司研製，於2001年正式投入使用，法國空軍和海軍已服役143架。主要海外用戶包括印度、埃及、卡達、希臘等國，印尼、塞爾維亞…等都已簽署購買合同。

面對如今的爭議，印尼國會負責防務和外交事務的第一委員會成員戴夫·拉克索尼稱，「衝突區的未經證實說法不能單獨作為武器系統評估依據」。不過，他也認為，巴基斯坦聲稱擊落陣風也為評估提供了「合理且建設性的」依據。

法國24電視台指出，中國武器在印巴衝突中通過實戰考驗，表現遠超預期，這給長期輕視中國武器的人敲響了警鐘。維羅納國際安全研究小組的中國問題專家卡洛塔·里諾說，中國幾十年來沒有經歷實戰，因此其武器不像法國和美國武器那樣被廣泛認可，但現在情況變了。

香港01報導，中國自主研發的殲10C戰機預計將於6月登場法國第55屆巴黎航展，並可能以實機搭載PL-15E中程空對空導彈亮相。巴黎航展是全球最具代表性的航空展之一，殲10C在印巴空戰中創下「0：5」戰績，此番將與法國空軍代表性機型「陣風」同場較勁，勢必引發高度關注與話題。

有軍事評論指出，殲10C在先前印巴對抗中，首戰即斬獲5架戰機戰果，其中首波戰損便有3架為「陣風」，一經實戰便把全球銷冠「陣風」給打廢。若殲10C於航展現場塗裝展示這一戰績，「陣風」展區人氣將岌岌可危。

印度空軍的法國製陣風戰機。（路透）
印度空軍的法國製陣風戰機。（路透）

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