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觀察站／中握美方不知道的「黑科技」王牌 即將打出？

香港特派員李春
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中美貿易戰，習近平如何出招備受外界矚目，據稱北京藏著「黑科技」好牌。（新華社）
中美貿易戰，習近平如何出招備受外界矚目，據稱北京藏著「黑科技」好牌。（新華社）

國際焦點仍在關稅大戰，中國的應對之策，引出方向不同的猜測，有「打持久戰十年為期」之說，也有「晚談不如早談」之說，同時還有智庫「關稅假議題，金融主戰場」之說。這些議論之外，還有建制內說法，即中方握了一把美方不知的牌，會一張張打出，那就是一項項「黑科技」。這種說法有具體印證。

在輿論場，近期由支持「不跪」（指對美強硬），開始有了諸多不解。首先，上海最近成立「數據發展管理工作領導小組」，市委書記陳吉寧任組長，各方不解上海因何此時要成立這一機構，而不是應對貿易戰小組。這主要看三點，一這是「黨中央的決策部署」；二是小組以數據為名，實際上要做更大內涵的數位經濟；三是小組決定上海要做好多事，具體加快關鍵核心技術突破。

再看中共領導層在上海召開「部分省區市十五五時期經濟社會發展座談會」，顯示中共對五年規畫的重視程度遠高於關稅戰等事件。會中提出「前瞻性把握國際形勢發展變化對我國的影響」，並要求「築牢新質生產力發展的基礎性、戰略性支撐」，主要指教育和科技。

這個座談會是對新變局的新回應，上海新小組應是落實部署，先行一步。這些安排，與北京智庫人士認定關稅戰是前戲、貨幣戰是高潮、科技戰是主戰場的說法，有對應關係。在此思路下，中方不在關稅戰對壘，而是不斷打出黑科技牌，去收健身強體、阻嚇對手之功。

印證這種判斷，可由三人與三項黑科技來看，首先是被廣為人知的人物，與其不為人知的「國家級貢獻」。此人是被稱為「韋神」的北京大學數學科學學院微分方程教研室研究員韋東奕。在數學領域，韋主要研究偏微分方程和幾何分析，其計算能力突出，有說在他的粉筆下沒有難題。在中國體制內，韋神是國寶，因其透過神算，解出了空氣流體動力學、航空動力學上的史詩級難題，具體難題是國家級機密，但令人聯想到中共軍方突然有了第六代戰機的面世。

再看一位外界不識的科學家，是中國科學院上海應用物理研究所學術委員會主任徐洪傑，研究領域是核能技術，最新成就是「釷基熔鹽堆核能系統」，今年成功在甘肅建了首個「釷基熔鹽堆核電站」。這一成果主要意義在於使用釷元素而不是用鈾來作核燃料，徹底扭轉中國貧鈾不能發展核電的局面。

其三看北京清華大學生物醫學交叉研究院研究員劉臻，團隊在矽基分子取得突破。他們利用先進化學合成技術，成功合成幾種穩定的矽基分子，使其在某些方面表現出與碳基分子類似的特性。有分析指劉臻等人的研究為探索「矽基生命」提供了寶貴數據，未來「生物晶片」或將改變人類命運。

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