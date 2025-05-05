「中國排面」亮相莫斯科 唱響「游擊隊之歌」 留學生激動

俄羅斯紀念衛國戰爭勝利80周年閱兵式3日晚第二次彩排，中國解放軍儀仗司禮大隊亮相，受到民眾及留學生熱烈歡迎。（中新社）

俄羅斯 紀念衛國戰爭勝利80周年，閱兵式第二次彩排3日在莫斯科舉行，中國人民解放軍 儀仗司禮大隊再度現身，唱響「游擊隊之歌」等嘹亮軍歌。「中國排面」震撼莫斯科街頭，受到中國留學生 及當地民眾熱烈歡迎，有人高喊「不追網紅不追星，只追中國儀仗兵」，還有人說「比看春晚還帶勁」。解放軍在俄大展軍威，宣示中俄關係的密切，外界也關注習近平訪俄將為中俄新時代全面戰略協作夥伴關係注入哪些新動力。

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綜合大公報、香港文匯報等媒體報導，解放軍在俄羅斯閱兵式第二次彩排特意高唱誕生於抗日戰爭的經典歌曲「游擊隊之歌」，現場有中國留學生舉起1945年8月10日出版的「新華日報」號外，這張號外記錄了「日本接受波茨坦宣言，無條件投降」的勝利時刻。

解放軍儀仗隊近日表現讓全網炸鍋，在莫斯科的第一次彩排就已受到熱烈歡迎，紅場上蹲著拍視頻的留學生叨念著「這波素材夠我吹十年」，還有人不顧時差，直接開視頻直播和國內的家人分享。還有莫斯科大學的留學生被軍威感染，搞了快閃活動，20多人半夜不睡覺，在宿舍樓下排練「強軍戰歌」。

而中共解放軍日前獲邀參加越南國家統一50周年慶典閱兵式，同樣吸引一波「迷妹」。不少越南女生不停尖叫「天啊天啊，怎麼會那麼帥」，還用中文機動狂喊「老公好帥」、「老公我愛你」，甚至有人騎著摩托車連追好幾條街，儼然成為大型追星現場。

中共解放軍接連在越、俄展示「中國排面」，也展示了與這些國家的良好關係。新華社報導，俄羅斯總統普亭在4日播出的一部紀錄片中表示，自25年前他初次擔任總統時就注意到世界經濟發展重心正向亞太地區轉移。俄羅斯積極發展同中國的關係，為世界穩定打造堅實基礎。

普亭強調，在當今條件下，俄中關係具有深刻的戰略意義。「全球性動盪未見緩和，反而呈現擴散態勢。俄中兩國可靠、穩定的關係本身增強了世界穩定性。」