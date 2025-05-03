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中吉烏鐵主幹動工 先挖吉爾吉斯隧道 預計2031年完工

記者廖士鋒／綜合報導
中吉烏鐵路主幹道工程已經開工建設，聚焦在吉爾吉斯的隧道。（新華社）
中吉烏鐵路主幹道工程已經開工建設，聚焦在吉爾吉斯的隧道。（新華社）

中國與吉爾吉斯、烏茲別克合作建造的中吉烏鐵路，主幹道在近日舉行實質性施工，針對吉爾吉斯境內的三座隧道開始挖掘，均為單洞單線隧道、長度超過10公里，是中吉烏鐵路項目的重點控制性工程。這條鐵路工期六年，預計2031年完工。

據中國國鐵集團消息，當地時間4月29日10時，中吉烏鐵路吉爾吉斯境內段重點控制性工程費爾干納山、納倫1號、科什特伯三座隧道開工建設，標誌著中吉烏鐵路項目正線（主幹道）工程進入實質性施工階段。

中吉烏鐵路是，起自中國新疆喀什，經吐爾尕特山口進入吉爾吉斯，再向西經吉爾吉斯邊境城市賈拉拉巴德，終至烏茲別克東部城市安集延。中國方面負責中國境內段建設；烏方負責烏茲別克境內段升級改造；由三國政府授權企業合資成立的「中吉烏鐵路有限公司」負責吉爾吉斯境內段的投融資、建設和運營工作，中方由中國國家鐵路集團有限公司所屬中國鐵路國際有限公司牽頭負責項目實施。

在去年6月6日中國與吉、烏三方簽署政府間協定，三國政府有關部門和企業通力合作，加快推動中吉烏鐵路項目規畫建設，並於去年12月27日舉行了中吉烏鐵路項目啟動儀式，「嚴格按照當地法律法規要求，高標準、高質量推動項目勘察設計、可行性研究深化、初步設計、環境影響評估、土地徵用、項目招標等工作」，費爾干納山、納倫1號、科什特伯三座隧道「已具備開工建設條件」。

據指出，三座隧道均為單洞單線隧道、長度超過10公里，是中吉烏鐵路項目的重點控制性工程，隧道位於吉爾吉斯納倫州、賈拉拉巴德州境內，穿越費爾干納山山脈，具有高原、高寒、高地震烈度、高地應力的「四高」特點，地質環境複雜，交通條件不便，施工難度較大。

中吉烏鐵路全長約為500餘公里。環球時報曾援引烏茲別克nuz網站報導，中吉烏鐵路建設總成本估計為46.65億美元，其中23億多美元是貸款形式，其餘資金將由三方按各自份額提供，即中國提供10.87億美元，其他兩國各提供5.73億美元。

新疆日報2024年12月底報導，根據獲批的可行性研究報告，吉爾吉斯境內段為單線鐵路，使用內燃機車牽引（預留電氣化條件），設計時速120公里，設吐爾尕特口岸站、馬克馬爾換裝站、賈拉拉巴德口岸站等20座車站。由於中吉烏鐵路進入吉國後，需穿越多處山脈和河流，意味著橋梁隧道多，施工比較複雜。

當時報導指出，根據當前各項工作進展，中吉烏鐵路項目計畫於2025年7月正式開工建設，工期六年，也就是預計2031年完工。

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