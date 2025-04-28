關稅戰聯中抗美？ 日執政黨「最糟糕時機」罕見接力訪京

在美國總統川普向全球加徵關稅之際，日本執政聯盟要員近日接連訪問中國。圖為中國全國政協主席王滬寧（右）日前會見到訪的日本公明黨黨魁齊藤鐵夫（左）。（新華社）

在美國總統川普向全球加徵關稅 之際，日本 執政聯盟要員近日接連訪問中國。分析認為，日本這一系列外交活動並不常見，並指中日加強互動，已成為對抗美方保護主義的務實作法；中國學者認為，這不僅是向北京釋放戰略訊號，也是對日益抬頭的貿易保護主義的務實回應。

繼日本執政聯盟之一的公明黨黨魁齊藤鐵夫上周結束訪問中國之行，日本自民黨幹事長森山裕27日至29日率領「日中友好議員聯盟」代表團訪問北京。這既是其繼今年1月之後再次訪問中國，也是其出任日中友好議員聯盟會長之後首次訪中國。

日本產經新聞報導，森山裕在上周的記者會談及中日關係時說，為了減少兩國的課題和懸而未決的問題，增加合作與協作，日中雙方共同努力是很重要的。他表明將與中方展開討論，還說期待議員聯盟的訪問能為（改善）兩國關係帶來具體進展。

分析指出，就在北京喊出強化周邊外交同時，日本執政聯盟要員罕見接連訪中，除向外界宣告，日中合作意向，一定程度也在為日本首相石破茂 訪華，與中國國家主席習近平會晤鋪路。

此外，公明黨前黨魁山口那津男和石井啟一也將於28日至30日訪問中國。日經新聞報導，山口那津男24日與日本首相石破茂會面後對媒體透露，正協調訪問期間到訪天津的南開大學，稱這是「教育文化交流」。

彭博分析，在美中關稅對峙下，日本執政黨要員接連前往北京，目的在於維持與北京之間的溝通管道。日經新聞則指，日本執政黨要員在短時間內相繼訪問中國的情況「並不常見」。

報導引述中國國際問題研究院亞太研究所特聘研究員項昊宇分析，近期中日高階互動對外釋放的訊息很特殊，影響不止於雙邊層面。在美國關稅政策攪動全球經濟秩序的關鍵時刻，中日兩國的密切互動本身就是美國發動關稅戰產生的地緣政治影響，是中日作為全球重要經濟大國對美國單邊主義、保護主義逆流的一種回應。

中國社科院日本研究所助理研究員孫家珅認為，日方近期一系列的外交活動，不僅是向北京釋放戰略訊號，也是對日益抬頭的貿易保護主義的一種務實回應。他認為美國的關稅政策讓作為其親密盟友的日本陷入兩難境地：一方面是美國施壓要求其與中國脫鉤斷鏈，另一方面則是要維護與北京的經貿關係。中日在經濟上仍深度相互依存，這迫使東京即便面臨華盛頓不斷加大的壓力，也不得不謹慎行事。

據鳳凰網引述遼寧大學日本研究中心客座研究員陳洋稱，日方高官接連訪華反映日方希望與中方保持溝通渠道暢通。他認為，日本很難和中國一起公開反對美國關稅措施，但會從其他方面加强與中國合作，包括降低日中貿易壁壘，以對沖美國加徵關稅的影響。