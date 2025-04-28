中一口氣核准新設10核電機組 投資規模逾2000億

中國在運、興建和核准建設的核電機組已達102台、裝機容量達1.13億千瓦。圖為今年商轉的漳州核電一號機組「華龍一號」。（新華社）

5大核電工程，一口氣准了。中國國務院常務會議昨（27）核准浙江三門3期工程等核電項目，這是今年中國國內核電項目審批首次開閘，共批准10台新機組，估算投資總額超過2000億元（人民幣，下同，約276億美元）。據報導，4大核電央企均有新項目獲批，獲批工程項目多數位於沿海經濟大省，將對國民經濟發展具有強力拉動作用。

實際上，2022年以來，中國已連續四年每年核准10台及以上核電機組，保持常態化審批節奏。這次獲批的新項目分別是廣西防城港核電3期（5、6號機組），廣東台山核電2期（3、4號機組），浙江三門核電3期（5、6號機組），山東海陽核電3期（5、6號機組），福建霞浦核電1期（1、2號機組），共計5個工程、10台新機組。

前述新項目均採用自主三代核電技術，其中包含八台華龍1號機組。核電工程歷來是擴大有效投資的重要拉動力，以單台中國國產百萬千瓦3代核電機組約200億元的投資力度估算，此次新核准機組的投資總額超過2000億元。

與此同時，中國核能行業協會昨發布「中國核能發展報告2025」藍皮書顯示，截至2024年底，中國商運核電機組57台，總裝機容量5976萬千瓦，位列全球第三；在建核電機組28台，總裝機容量3370萬千瓦，在建機組裝機容量連續18年保持全球第一。報告認為，按照當前的建設速度和節奏，2030年前中國在運核電裝機規模將達1.13億千瓦，躍世界第一。

根據中國工業報今年初報導，預計今年底前將有一批條件成熟的沿海核電項目核准開工，在運核電裝機容量將增加至6500萬千瓦。中國核電發電量也持續成長，2024年全國運轉核電機組累計發電量達4447億千瓦時，占全國發電量的4.72%，居全球第二，相當於減少燃燒標準煤1.27億噸，減少二氧化碳排放3.34億噸。

值得一提的是，雖然核電發電總量較2023年增加，但核能在發電總量的占比較2023年的4.86%有所下降。

而這超2000億的投資新項目花落誰家？據澎湃新聞報導，四大核電央企中核集團、中廣核集團、國家電投集團及華能集團均有新項目獲批。中廣核在此次新核准項目中的占比最高，一舉拿下兩個項目，再次成為大贏家。據悉，防城港核電3期、台山核電2期均將採用自主3代核電技術華龍1號。

從此次獲批項目的坐標來看，福建、廣東、浙江、山東、廣西，均是核電大省，沿海經濟大省占了絕大多數。 核電項目投資大、建設周期長、技術含量高、涉及產業多，對國民經濟發展具有很強的拉動作用。