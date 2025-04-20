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高關稅下不坐以待斃 義烏老闆們紛學阿拉伯、西班牙語

中國新聞組／北京20日電
義烏國際商貿城的晨讀訓練基地。（取材自極目新聞）
義烏國際商貿城的晨讀訓練基地。（取材自極目新聞）

美中貿易關係緊張，衝擊中國外貿商，為了不坐以待斃，浙江義烏的商戶們主動出擊，白天學阿拉伯語、晚上學西班牙語，要拓展新市場來迎接愈演愈烈的關稅挑戰。

據香港01引述極目新聞報導，被譽為「世界超市」的浙江義烏，因出口市場多元化及供應鏈具韌性，在這一波關稅戰中受到的影響相對有限；而義烏的老闆們仍積極應對川普的關稅大棒，利用時間學習外語，以便能更有效地與外商洽談。

每周一至周五的早上8時40分至9時20分，在義烏國際商貿城一區的外語晨練基地，可看到商戶們手持阿拉伯語口語學習卡，跟隨外語教師進行對話練習。

根據小商品城集團的介紹，這個外語訓練營已經運行了18年，並為商戶提供免費課程。2025年，該計畫開展7期培訓，總共140場，除了原有的商務英語課程，還新增了阿拉伯語和西班牙語的口語培訓。新一輪培訓自3月5日啟動，預計將於11月17日結束。

在江東街道的雞鳴山社區，服務中心也提供學習西班牙語的場地。該社區的西班牙語課程安排在每周四晚上7時至9時，目前已報名滿員。據了解，該社區聚居來自70多個國家的近1400名外國人，被譽為義烏的「聯合國社區」。自2022年以來，「西語角」公益課程每周四開課，至今已服務超過2000人。

另外，義烏國際商貿城附近的科萊爾成人外語教室，課程包括英語、阿拉伯語、西班牙語和俄語。負責人孟先生表示，該機構自2009年創辦以來，專注於經商者的外語教學，並根據義烏外貿市場編寫教材。每年約有1500至2000名新生報名參加，學員年齡從18歲到75歲不等，更有許多人專程從廣東、安徽等地來上課。

關稅 供應鏈

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