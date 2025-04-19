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中國六代戰機小半徑急轉彎 網友：我連小車都不敢這麼開

中國新聞組／北京19日電
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中國六代隱形戰鬥機小半徑轉彎的「絕技」驚呆眾網友。（視頻截圖）
中國六代隱形戰鬥機小半徑轉彎的「絕技」驚呆眾網友。（視頻截圖）

近日，社交媒體上再次出現中國一款六代隱形戰鬥機「成六代」的高清試飛畫面，其中，「成六代」秀了一段小半徑轉彎的「絕技」，只見戰機幾乎沒有傾斜，平著就轉過去了，而且轉彎半徑極小，讓廣大網友們驚呆，直呼如此靈活又絲滑的動作，「簡直就是UFO」，「中國軍工真的太強了」。 

據大公報報導，成都飛機工業集團（成飛）和瀋陽飛機工業集團（瀋飛）作為兩大巨頭，各自推出不同六代機方案。成都飛機工業集團試飛第六代隱身戰機被網友稱為「成六代」，瀋陽飛機工業集團試飛的第六代隱身戰機被網友稱為「瀋六代」。

隨著愈來愈多的清晰畫面流出，南北兩款六代機進入密集試飛階段，讓各界非常期待。

來自「環球軍事+」的視頻顯示，其中，「成六代」在展現轉彎絕技時，機身幾乎沒有傾斜，也不像正常飛機轉彎都是先橫滾到一定傾斜角度，再利用機翼提供的升力提供轉彎的向心力，「成六代」就這麼平著就轉過去了，而且轉彎半徑極小，這個動作非常類似於蘇57的平螺旋。

大批網友驚嘆：「這麼大的傢伙，能做出這麼靈活的動作，中國軍工真的太強了」，「我連小車都不敢這麼開」。

據中華網引述「第一全球戰略沙盤」文章指出，「成六代」機採用了別具一格的飛翼無尾隱身布局，極大地降低了機身的雷達反射面積，使其在戰場上擁有卓越的隱身性能，就像一位隱匿在黑暗中的刺客，很難被敵方發現。在這種特殊布局下還能實現小半徑轉彎，其中的技術含量不言而喻。

動力系統方面，它開創性地採用了三發設計，這在全球戰鬥機領域都極為罕見。三台強勁的渦扇發動機並排安裝在機尾，中間一台進氣道巧妙地設置於機背，採用先進的DSI進氣道技術，在減輕機體重量的同時，進一步優化了跨音速進氣效率；兩側發動機則配備加萊特進氣道，為超音速飛行提供堅實保障。

小半徑轉彎時，三台發動機可以依據飛行姿態和飛行員的操作指令，精確調整推力的大小和方向，為戰機提供強大且靈活的動力支持。比如轉彎瞬間，外側發動機加大推力，內側發動機適當減小推力，同時配合矢量噴口技術，讓發動機噴口偏轉一定角度，產生額外的轉向力矩，從而實現快速、精準的小半徑轉彎動作。

先進的飛控軟件也是「成六代」機能完成小半徑轉彎的關鍵。這套軟件就如同戰機的「大腦」，實時收集來自飛機各個傳感器的數據，如空速、高度、姿態等信息，然後通過複雜而精密的算法，迅速計算出最佳的控制指令，並發送給各個舵面和發動機。即便在進行高難度的小半徑轉彎時，飛控軟件也能確保飛機的穩定性和操控性，讓飛行員能輕鬆駕馭。

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