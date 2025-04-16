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廣交會開幕 首設機器人專區 包括醫療、餐飲等服務

中國新聞組／北京16日電
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客商15日在廣交會服務機器人專區，跟機器人互動。(新華社)
客商15日在廣交會服務機器人專區，跟機器人互動。(新華社)

第137屆廣交會15日在廣州啟動，本屆廣交會首次設立服務機器人專區，共吸引相關優秀機器人企業46家參展，包括可應用在巡檢、醫療、餐飲等各類場景的機器人；南方財經報導，在展館中央舞台，人形機器人揮舞手臂，吸引眾多採購商駐足圍觀拍照。本屆廣交會，各式各樣的機器人是當之無愧的「明星」。

來源：YouTube

杭州日報報導，在雲深處科技的展位前，四足機器人是最熱門的產品，一名來自南美洲的採購商決定下周就去企業的杭州總部看看，並購買一批產品應用在自家的果園中。

據了解，該企業此前在歐美市場已經有廣泛的布局，由於產品可應用在生產場景中代替人工，能夠幫採購商節約人工成本，因此，產品在美洲市場的表現依然穩健。據了解，宇樹科技、西湖機器人、太希智能等杭州機器人企業，均攜各自的拳頭產品入駐廣交會服務機器人專區。

魔法原子銷售總監田罡表示，企業帶來了四類產品，除了通用人形機器人，還有仿生四足狗、靈巧手、全自研的關節電機；「這是我們第一次參加廣交會，為的就是借助這個平台走出海外，希望機器人能夠在更多領域實現落地應用。」

以機器人為典型代表，廣交會第一期以「先進製造」為主題，突出先進產業和科技支撐，展出一批代表新質生產力的高技術含量、高附加值產品；「新三樣」、數字技術、智能製造相關題材展位規模近8900個，參展企業約3700家。

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