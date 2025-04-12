亞馬遜慌了 CEO：7成貨源來自中國 分析：大量賣家或倒

亞馬遜執行長傑西接受CNBC採訪。（取材自觀察者網/節目截圖）

美國對中國加徵關稅 145％，線上零售也受衝擊，大部分貨源來自中國亞馬遜 似乎慌了。亞馬遜平台有超過70%賣家和品牌的貨源在中國，且中國賣家占比已超過一半，執行長傑西（Andy Jassy）警告，美國對華徵收高額關稅，或導致第三方賣家將成本「完全」轉嫁給美國消費者，他表示，已初步觀察到部分買家出現囤貨行為；也有分析稱亞馬遜上依賴中國貨源的美國賣家或大量倒閉。

據觀察者網報導，傑西10日接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）直播專訪時表示，亞馬遜仍在消化川普 關稅政策的影響。當被問及平台上的第三方賣家是否會將因此產生的額外成本「完全」轉嫁出去時，傑西說：「是的，我認為他們會嘗試這麽做……根據所在國家的不同，你（指賣家）沒有50%的額外利潤空間可以騰挪。」

傑西表示尚未看到買家行為「發生任何有意義的變化」，但他也確認，平台觀察到有消費者正「提前購買」所需商品，以應對價格上漲。傑西並表示，亞馬遜已和川普政府就關稅問題進行了一些討論，傳達了企業方的擔憂。他稱，川普政府「也意識到了這些擔憂」。

CNBC指出，第三方賣家占亞馬遜網站所有產品銷售額的約60%，其中許多賣家不是從中國進貨就是本身為中國賣家。據Jungle Scout「2024亞馬遜賣家狀況報告」，超過70%的亞馬遜賣家和品牌的貨源在中國。電商情報公司Marketplace Pulse數據顯示，截至2024年11月，中國賣家在亞馬遜平台的占比首次超過50%，美國賣家的占比降至約45%。

另一方面，占據另外40%銷售額的亞馬遜自營商品，也有許多通過在中國工廠以批發價採購，來壓低進貨成本。在這一模式中，亞馬遜須自行承擔運輸和關稅成本。傑西稱，為應對最新關稅政策，公司已經進行了一些「戰略性前瞻性庫存採購」，並希望重新協商部分採購訂單的條款，以保證自營商品的低價。

此前路透報導，面對川普關稅亂拳的破壞，在亞馬遜上銷售商品的中國賣家正準備提高在美國的售價，或是乾脆退出美國市場，轉而開拓其他新市場。

美國「財富」雜誌報導則擔心，受關稅衝擊，亞馬遜上那些依賴中國貨源的美國賣家或大量倒閉。