「玩真的」 BBC分析：中國搬出毛澤東 關稅戰絕不讓步

中國外交部發言人毛寧近兩日連發兩則前領導人毛澤東語錄，外媒分析這是中國表態在關稅戰上絕不會屈服。(取材自Ｘ平台)

中國昨再度反擊美國，將所有美國進口商品關稅 從84%提高到125%，全球關稅戰幾乎演變成中美「單挑」。中國為什麼堅持不讓步？外媒分析，從中國外交部發言人毛寧近兩日連發兩則中共 前領導人毛澤東語錄可以看出，從「一直打到完全勝利」到昨天的「美國是隻紙老虎」，「當中國政府搬出毛澤東的形象，你就知道他們是玩真的了」。

毛寧4月10日在X平台發布毛澤東於1953年回應「抗美援朝」戰爭一段講話影片，被解讀意在展示更強硬的對美姿態。毛澤東說，「時間要打多久，我看我們不要做決定，過去是由杜魯門，以後是由艾森豪威爾，或者美國將來的什麼總統，由他們去決定，就是說他們要打多久，就打多久」，現場一陣掌聲後他接著說，「一直打到完全勝利」。

昨天，毛寧在X平台再發了一段毛澤東的語錄，稱「美國是隻紙老虎」。毛寧發文稱：「中國從不虛張聲勢——我們看透了那些虛張聲勢的人」，配圖是一張毛澤東1964年講話的英文版本：「美國嚇唬一些國家，不讓他們跟我們做生意。美國是隻紙老虎，你們不要相信它，一戳就穿了的」。

毛寧連兩天以英文引用毛澤東語錄回應美國對等關稅，由於中共現任總書記習近平 多次強調「毛澤東思想一定不能丟，丟了就喪失根本」等，且其執政期間的毛澤東元素屢見不鮮，發文的含義引來外媒關注。

英國BBC分析認為，美國總統川普向其支持者誇口，只要對中國加徵關稅就能輕易迫使中國讓步，但事實證明這種說法極為誤導。事實上，北京不需要屈服，畢竟關稅戰爆發前，中對美出口僅占國內生產總值（GDP）約2%。況且中國正試圖與歐洲和東南亞等國家結盟，從各個角度看，中國手上都有選項。

分析人士指出，中美這兩個超級大國的互徵關稅，現已變得幾乎沒有實際意義，因為雙邊大部分的貿易早已被切斷，而更像是一種象徵意義。

過去兩天，毛寧在X平台連兩天發布習近平講話的舊視頻，稱中國人民永遠不會向任何威脅低頭，接著又連兩次發布多幀毛澤東的影像，從「他們（美國總統）要打多久就打多久，一直打到（中國）完全勝利」，到昨天的「美國是隻紙老虎」；這看來是「傳承」的銜接，分析認為，意味著「當中國政府搬出毛澤東的形象，你就知道他們是玩真的了」。