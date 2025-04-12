「玩真的」 BBC分析：中國搬出毛澤東 關稅戰絕不讓步
中國昨再度反擊美國，將所有美國進口商品關稅從84%提高到125%，全球關稅戰幾乎演變成中美「單挑」。中國為什麼堅持不讓步？外媒分析，從中國外交部發言人毛寧近兩日連發兩則中共前領導人毛澤東語錄可以看出，從「一直打到完全勝利」到昨天的「美國是隻紙老虎」，「當中國政府搬出毛澤東的形象，你就知道他們是玩真的了」。
毛寧4月10日在X平台發布毛澤東於1953年回應「抗美援朝」戰爭一段講話影片，被解讀意在展示更強硬的對美姿態。毛澤東說，「時間要打多久，我看我們不要做決定，過去是由杜魯門，以後是由艾森豪威爾，或者美國將來的什麼總統，由他們去決定，就是說他們要打多久，就打多久」，現場一陣掌聲後他接著說，「一直打到完全勝利」。
昨天，毛寧在X平台再發了一段毛澤東的語錄，稱「美國是隻紙老虎」。毛寧發文稱：「中國從不虛張聲勢——我們看透了那些虛張聲勢的人」，配圖是一張毛澤東1964年講話的英文版本：「美國嚇唬一些國家，不讓他們跟我們做生意。美國是隻紙老虎，你們不要相信它，一戳就穿了的」。
毛寧連兩天以英文引用毛澤東語錄回應美國對等關稅，由於中共現任總書記習近平多次強調「毛澤東思想一定不能丟，丟了就喪失根本」等，且其執政期間的毛澤東元素屢見不鮮，發文的含義引來外媒關注。
英國BBC分析認為，美國總統川普向其支持者誇口，只要對中國加徵關稅就能輕易迫使中國讓步，但事實證明這種說法極為誤導。事實上，北京不需要屈服，畢竟關稅戰爆發前，中對美出口僅占國內生產總值（GDP）約2%。況且中國正試圖與歐洲和東南亞等國家結盟，從各個角度看，中國手上都有選項。
分析人士指出，中美這兩個超級大國的互徵關稅，現已變得幾乎沒有實際意義，因為雙邊大部分的貿易早已被切斷，而更像是一種象徵意義。
過去兩天，毛寧在X平台連兩天發布習近平講話的舊視頻，稱中國人民永遠不會向任何威脅低頭，接著又連兩次發布多幀毛澤東的影像，從「他們（美國總統）要打多久就打多久，一直打到（中國）完全勝利」，到昨天的「美國是隻紙老虎」；這看來是「傳承」的銜接，分析認為，意味著「當中國政府搬出毛澤東的形象，你就知道他們是玩真的了」。
不過有報導稱，毛澤東在譏諷美國是「紙老虎」講話的下一句，是「蘇聯也是紙老虎。我們不信它們那一套，我不迷信。」而毛寧略去了這部分。
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