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中挖到寶…多地高純石英礦解「卡脖」難題 降對美依賴

中國新聞組／北京11日電
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高純石英生產線。（取材自人民網／自然資源部供圖）
高純石英生產線。（取材自人民網／自然資源部供圖）

高純石英礦原礦。（取材自人民網／自然資源部供圖）
高純石英礦原礦。（取材自人民網／自然資源部供圖）
中國新一輪找礦行動「挖到寶」了。國家自然資源部10日發布公告，稱河南東秦嶺、新疆阿勒泰等地區發現多處高純石英礦，與美國高純石英礦相似，可滿足半導體、光伏等高新技術需求。國務院批准高純石英礦正式成為中國新礦種，這也是真正的「卡脖子」礦產資源。

綜合大公報、人民網等媒體報導，高純石英具有耐高溫、耐腐蝕、低熱膨脹性、高絕緣性和透光性等特性，是半導體、光伏等戰略性新興產業必不可缺的關鍵基礎材料，在國家高科技競爭中起著至關重要的作用。中國曾高度依賴進口的高純石英礦，是真正的「卡脖子」礦產資源。新礦種的出現，將改變此前高度依賴進口的局面，助力培育新質生產力以及相關戰略性新興產業的高質量發展。

自然資源部稱，本次設立確定的新礦種叫高純石英礦，是指經選礦、提純可獲得二氧化硅的純度不低於99.995%，雜質、包裹體含量滿足半導體、光伏等高新領域應用要求的岩石。

礦產專家、中國工程院院士毛景文表示，新礦種的設立有利於助力相關戰略性新興產業的高質量發展，對培育和發展新質生產力，提升產業鏈、供應鏈韌性和安全水平將產生積極的影響。

自然資源部表示，中國在新一輪找礦突破戰略行動中取得了一系列顯著成果。除了此次確立的新礦種高純石英礦，在金屬礦產方面，銅、鋁、鐵等大宗礦產找礦取得重大突破，將有效緩解資源短缺的壓力，降低對進口礦產的依賴，為製造強國戰略提供了堅實的資源支撐。

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