中美貿易冰封 上海港赴美貨船傳「清零」 內卷壓力倍增

受關稅戰影響，中國生產聖誕節飾品的多家工廠收不到美國訂單。（路透）

美國對中國商品關稅 累計達145%，已導致許多中國廠商收不到訂單，中美間貿易等同「冰封」。中國境內生產聖誕節飾品的多家工廠迄今未收到美國任何訂單，形同清零，相較往年此時聖誕訂單早已湧入，嘆無人能逃關稅戰影響，預料將使中國就業問題雪上加霜。此外，中國各碼頭赴美貨輪訂艙量大跌逾半，昨更傳出上海港「幾乎已經見不到開往美國的貨船」。

據中央社引述路透報導指出，生產聖誕樹等相關商品的中國飾品工廠表示，往年美國客戶的聖誕節訂單現在理應開始湧入，然而今年這些美國客戶至今卻沒有下單。浙江省金華市一家聖誕樹工廠的老闆群英（譯音）就表示，這「當然是關稅問題」。

同在金華經營聖誕樹工廠的潔西卡．郭（Jessica Guo）表示，她不久前才接到一名重要的美國客戶通知暫停了一筆價值300萬元（人民幣，下同）的訂單，預料這筆訂單很快就會被取消。「我和我的同業都依賴美國訂單才能生存」，她說，而美國對中國加徵這麼高的關稅，沒有人能倖免，失去美國市場肯定會影響很多人的就業。

美國零售商 零售商87%的聖誕裝飾品來自中國，價值約40億美元。而中國飾品工廠也嚴重依賴美國市場，其生產的一半產品銷往美國市場。

報導指出，有些中國飾品工廠則設法分散出貨地，浙江紹興一家飾品工廠老闆劉松（譯音）表示，他正努力將更多產品銷往俄羅斯、歐洲和東南亞，這些國家加起來已占有75%產品銷量。

在浙江的一個內銷廠商在X平台帳號@igeekbb發布一段影片表示，上游做外貿的企業，專門出口原料，已經很久沒有接到訂單，連一個貨櫃都沒有出過，於是轉為內銷，造成內卷的惡性循環，「他們卷進來做內銷時，內銷這一部分廠商跟著卷起來。大家就一起卷、往死裡卷，卷到最後都一起破滅吧！」

另據明報報導，一名資深航運物流從業人士表示，昨與業內行家交流情況，發現當天中國各碼頭赴美貨輪訂艙量大跌逾半。網傳「上海港沒有美國貨船」的說法稍為誇張。

不過財新網報導，上海港昨日「幾乎已經見不到開往美國的貨船」，洋山島外堆積了許多來不及發出的貨櫃等待退關；有業主表示大部分貨主已暫停出貨觀望。中美海運航線未來一個月取消超過20航次；下周空運到美國的一般貿易普通貨物可能減少90%。美國洛杉磯港也有大量前往中國的貨輪，趕在中國反制關稅生效前裝貨出發。

環球時報引述英國「衛報」報導，義烏商戶自2018年美國發動對華貿易戰以來，多數人已調整策略，將業務重心轉向美國以外市場。在義烏經營畫框批發生意30年的王桂英（音）表示，如今她的美國客戶占比不足10%，主要買家來自中東。

明報引述深圳跨境電商協會長王馨表示，這是前所未有的衝擊，高關稅使中國賣家想在美國市場生存變得非常困難，可能導致國內失業率飆升。

不過，湖南瀏陽有煙花出口商表示，瀏陽煙花無可替代，沒有利潤堅決不賣。有統計稱，美國市場95%進口煙花依賴中國。