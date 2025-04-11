中美關稅戰／中商務部：談，大門敞開 打，奉陪到底

中國商務部10日在北京舉行例行新聞發布會，發言人何咏前出席並答記者問。（中新社）

針對中方是否就關稅 問題與美展開談判，中國商務部 發言人何咏前10日表示，中方的立場是明確一貫的，談，大門敞開，但對話必須在相互尊重的基礎上以平等方式進行。打，中方也將奉陪到底，施壓、威脅和訛詐不是同中方打交道的正確方式。

針對美國總統川普宣布將中國商品進口關稅再調高到125%，中方是否會對等報復，何咏前回應，對於假設性問題，目前無法進行評論。

新華社報導，在商務部10日舉行的例行新聞發布會上，何咏前表示，希望美方與中方相向而行，本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，通過對話協商妥善解決分歧。「我們不惹事，也不怕事。」中國人民和世界人民的正當發展權利不容剝奪，中國和世界各國的主權安全發展利益不容侵犯。

何咏前重申，貿易戰 沒有贏家，保護主義沒有出路。如果美方一意孤行，中方將奉陪到底。中方絕不接受美方的極限施壓和霸凌行徑，必將採取堅決有力措施捍衛自身正當權益。「我們注意到，美國國內以及國際社會都對美方『對等關稅』措施表達了廣泛的反對意見。中方敦促美方盡快取消單邊關稅措施，回到通過平等對話妥善解決分歧的正確軌道。」

何咏前進一步說，美對中國濫施關稅措施，嚴重侵犯中國正當權益、抑制雙邊貿易，對中國外貿企業造成負面影響。中方將堅定不移辦好自己的事，以中國的「確定性」，對沖外部環境的「不確定性」。中國將幫助出口遇阻的外貿企業開拓內地市場，用好消費品以舊換新政策，辦好外貿優品中華行等系列活動，深入開展內外貿一體化工作等。

「可以看到，中國超大規模市場潛力不斷釋放，穩經濟、穩外貿政策接續發力，中國外貿有信心、有底氣應對各種風險挑戰。」何咏前說。

在外交部10日例行記者會上，有記者求證中美雙方是否正在就關稅進行談判。外交部發言人林劍表示，美方仍在對中國濫施關稅，對這種霸道霸凌的行徑，中方堅決反對、絕不接受。施壓、威脅和訛詐，不是同中方打交道的正確方式。美方如果真的想談，就應該拿出平等、尊重、互惠的態度。「如果美方置兩國和國際社會的利益於不顧，執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。」

對於文化和旅遊部對赴美遊客發布風險提示，林劍說，這種情況是因為美方對華一味進行極限施壓的霸道霸凌行徑，嚴重惡化了中美關係的社會基礎和民意環境，嚴重干擾了兩國各領域的交往與合作。中方將繼續採取堅決有力措施，堅決維護自身的正當合法權益。