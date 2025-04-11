我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中關稅戰 CNN：川普、習近平互不讓 球在北京

中國宣布抵制好萊塢電影 川普聳肩笑笑：我聽過更糟的

中美關稅戰／中商務部：談，大門敞開 打，奉陪到底

中國新聞組／北京11日電
中國商務部10日在北京舉行例行新聞發布會，發言人何咏前出席並答記者問。（中新社）
中國商務部10日在北京舉行例行新聞發布會，發言人何咏前出席並答記者問。（中新社）

針對中方是否就關稅問題與美展開談判，中國商務部發言人何咏前10日表示，中方的立場是明確一貫的，談，大門敞開，但對話必須在相互尊重的基礎上以平等方式進行。打，中方也將奉陪到底，施壓、威脅和訛詐不是同中方打交道的正確方式。

針對美國總統川普宣布將中國商品進口關稅再調高到125%，中方是否會對等報復，何咏前回應，對於假設性問題，目前無法進行評論。

新華社報導，在商務部10日舉行的例行新聞發布會上，何咏前表示，希望美方與中方相向而行，本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，通過對話協商妥善解決分歧。「我們不惹事，也不怕事。」中國人民和世界人民的正當發展權利不容剝奪，中國和世界各國的主權安全發展利益不容侵犯。

何咏前重申，貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。如果美方一意孤行，中方將奉陪到底。中方絕不接受美方的極限施壓和霸凌行徑，必將採取堅決有力措施捍衛自身正當權益。「我們注意到，美國國內以及國際社會都對美方『對等關稅』措施表達了廣泛的反對意見。中方敦促美方盡快取消單邊關稅措施，回到通過平等對話妥善解決分歧的正確軌道。」

何咏前進一步說，美對中國濫施關稅措施，嚴重侵犯中國正當權益、抑制雙邊貿易，對中國外貿企業造成負面影響。中方將堅定不移辦好自己的事，以中國的「確定性」，對沖外部環境的「不確定性」。中國將幫助出口遇阻的外貿企業開拓內地市場，用好消費品以舊換新政策，辦好外貿優品中華行等系列活動，深入開展內外貿一體化工作等。

「可以看到，中國超大規模市場潛力不斷釋放，穩經濟、穩外貿政策接續發力，中國外貿有信心、有底氣應對各種風險挑戰。」何咏前說。

在外交部10日例行記者會上，有記者求證中美雙方是否正在就關稅進行談判。外交部發言人林劍表示，美方仍在對中國濫施關稅，對這種霸道霸凌的行徑，中方堅決反對、絕不接受。施壓、威脅和訛詐，不是同中方打交道的正確方式。美方如果真的想談，就應該拿出平等、尊重、互惠的態度。「如果美方置兩國和國際社會的利益於不顧，執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。」

對於文化和旅遊部對赴美遊客發布風險提示，林劍說，這種情況是因為美方對華一味進行極限施壓的霸道霸凌行徑，嚴重惡化了中美關係的社會基礎和民意環境，嚴重干擾了兩國各領域的交往與合作。中方將繼續採取堅決有力措施，堅決維護自身的正當合法權益。

關稅 商務部 貿易戰

上一則

中美貿易冰封 上海港赴美貨船傳「清零」 內卷壓力倍增

下一則

英媒分析：習近平打關稅戰不可能退讓 背後有2原因

延伸閱讀

報復川普加徵關稅 中國準備制裁18家美企

報復川普加徵關稅 中國準備制裁18家美企
德州邊界用水爭執 川普威脅要對墨西哥再加關稅

德州邊界用水爭執 川普威脅要對墨西哥再加關稅
「向前一小步」吳彥祖用「公廁標語」酸川普關稅

「向前一小步」吳彥祖用「公廁標語」酸川普關稅
川普認了關稅過渡期「有困難」傳私下坦承或致經濟衰退

川普認了關稅過渡期「有困難」傳私下坦承或致經濟衰退

熱門新聞

美國副總統范斯一句「中國鄉巴佬」，引發中國網友憤怒。(路透)

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

2025-04-07 21:10
王楚欽被北大擬錄取。(新華社)

王楚欽考研上岸 總成績第一 北大：奧運冠軍不用統考

2025-04-03 02:23
楊奇娜。（抖音視頻截圖）

福建38歲「洋媳婦」網紅猝逝 前一天還下田 曾是地方形象大使

2025-04-06 21:00
特首梁振英的二女兒梁齊昕。（取材自臉書）

香港前特首梁振英女兒梁齊昕33歲猝逝 曾扮鬼街頭鬧事

2025-04-08 20:14
(觀察者網／截圖自經濟學人)

經濟學人：川普開倒車 「讓中國再次偉大」

2025-04-04 20:56
前NBA球星馬布里（右）與汪妤凌已在美國結婚。（取材自微博）

前NBA球星馬布里娶「好聲音」歌手 樂喊：我是中國女婿

2025-04-08 02:19

超人氣

更多 >
古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身

古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身
美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因
製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓

製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓
直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難

直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難
孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故

孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故