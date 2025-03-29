CNN：比亞迪全面超越特斯拉 在美卻買不到

比亞迪產品被擋在美國市場之外。（取材自觀察者網）

美國對中國電動汽車徵收高關稅，有效降低了中國電動車銷往美國的數量，但美媒近日報導指出，中國電動汽車領軍企業比亞迪 ，這家曾經被特斯拉 創始人馬斯克 嘲笑的公司，如今無論是在銷售、創新還是價格競爭力上，都超過了特斯拉，卻由於徵收100%關稅，比亞迪的產品實際上被擋在美國市場之外，感嘆「世界上最炙手可熱的車企，你在美國卻買不到」。

據觀察者網報導，CNN（美國有線電視新聞網）在當地時間3月26日花了極大篇幅介紹比亞迪指出，「在電動汽車領域，有一家中國公司正超越（outdoing）馬斯克的特斯拉，而這才剛剛開始」。

去年，中國電動汽車領軍企業比亞迪的年銷量超過了特斯拉。上個月，比亞迪推出先進駕駛輔助系統「天神之眼」（God’s Eye），可與特斯拉的「全自動駕駛」（FSD）系統相媲美，且該公司大多數車款無需額外付費就能使用。上周，比亞迪推出了一項革命性的電池充電技術「5分鐘超充」據稱可在5分鐘內為車輛增加400公里續航，超越特斯拉需15分鐘才能增加320公里續航里程的超充技術。

CNN指出，這只是比亞迪領先特斯拉的其中三個例子。這家曾經被馬斯克嘲笑的公司，如今無論是在銷售、創新還是價格競爭力上，都超過了特斯拉。在主宰了全球最大汽車市場——中國本土之後，比亞迪開始在全球範圍內擴張，但除了美國，由於徵收100%的關稅，比亞迪的產品實際上被擋在美國市場之外。報導不禁慨嘆：」世界上最炙手可熱的車企，你在美國卻買不到（它的車）」。

CNN並指出，與將自己定位為高端品牌的特斯拉不同，比亞迪的成功建立在價格親民的基礎之上。在中國，其入門級車型的起售價才1萬美元（約7.2萬元人民幣）出頭，僅為特斯拉最便宜車型Model 3售價（超過23.2萬元人民幣）的一小部分。

儘管比亞迪在美國市場尚未立足，但其正在其他地方開拓市場。據報導，比亞迪創始人王傳福已承諾今年將公司總出貨量提高近30%，並將海外交付量增加近一倍，達到80多萬輛。