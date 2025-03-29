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泰中合資高樓震垮「中國在泰國發展的名片」 中官方尷尬刪慶賀文

編譯周辰陽／綜合報導
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緬甸28日發生規模7.7大地震，導致泰國首都曼谷洽圖洽區中由中國中鐵十局正在興建的一幢審計長公署(OAG)新辦公大樓完全倒塌。圖為大樓倒塌後工人在救助傷員。(路透)
緬甸28日發生規模7.7大地震，導致泰國首都曼谷洽圖洽區中由中國中鐵十局正在興建的一幢審計長公署(OAG)新辦公大樓完全倒塌。圖為大樓倒塌後工人在救助傷員。(路透)

緬甸28日發生規模7.7大地震，鄰國泰國多處都出現了明顯震感，首都曼谷洽圖洽(Chatuchak)區一棟正在興建的高樓甚至完全倒塌，影像在社群媒體上瘋傳。媒體報導，泰國副總審計長蘇提彭．布尼提(Sutthipong Boonnithi)表示，這棟建築是正在興建中的審計長公署(OAG)新辦公大樓。

據報導，在倒塌的這幢大樓裡有約50名工人受困，至截稿時有七人已脫困。泰國總理貝東丹隨即宣布曼谷進入緊急狀態，並啟動全面救援行動。

曼谷郵報報導，以及香港鳳凰網轉述新聞指出，這棟30層的大樓「One Origin」坐落於甘帕安碧路(Kamphaeng Phet Road)一塊11萊(換算約萬7600平方公尺)的工地，耗資21億3600萬泰銖(折合6300萬美元)，2020年開始動工，因新冠疫情一度暫停，施工進度已完成30%，且蓋到了最高層。

報導指出，工程計畫總承包商是義大利-泰國發展公共有限公司與中國中鐵十局(泰國)有限公司組成的合資企業ITD-CREC。

蘇提彭已緊急趕赴現場視察災情，根據香港01轉述，中鐵十局2024年曾發文慶祝大樓封頂儀式，還稱完工後「將是中鐵十局在泰國發展的一張名片」，但中鐵十局在強震後已經刪除了相關文章。大樓的倒塌也引發當地與國際社會對其建築品質與耐震標準的關注與質疑。

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