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憂技術外洩美國 中延批比亞迪墨西哥建廠案

中國新聞組／北京21日電
比亞迪電動車在歐洲銷量大增。(美聯社)
比亞迪電動車在歐洲銷量大增。(美聯社)

金融時報報導，北京延後批准中國最大電動車製造商比亞迪墨西哥建廠的計畫，原因是擔心比亞迪的技術可能跨境洩漏到美國。

英國金融時報18日引述兩名知情人士報導，中國國內汽車製造商需獲中國商務部批准才能在海外生產汽車，但該部門尚未點頭。中國擔心墨西哥將不受限制地取得比亞迪的先進技術和專有技術，甚至可能允許美國取得相關技術。

此外，北京還將優先考慮比亞迪在中國「一帶一路」基礎設施發展計畫參與國家的計畫。

另一方面，墨西哥更重視與美國的關係也對比亞迪建廠案有所有影響。

美國顧問公司榮鼎集團（Rhodium Group）高級分析師塞巴斯提安（Gregor Sebastian）表示，「墨西哥政府顯然希望獲得一些來自中國的投資，但其與美國的貿易關係更為重要。比亞迪目前加快墨西哥建設生產設施『沒有商業意義』，因為缺乏強大的汽車供應鏈，將迫使比亞迪從中國進口大量零部件，將導致面臨更高關稅」。

當被問及美國關稅和墨西哥對中國的強硬立場是否阻礙了比亞迪的計畫時，比亞迪執行副總裁李柯表示，公司「尚未決定在墨西哥設立工廠」。

報導說，墨西哥經濟部對有關消息表示沒有進一步評論，比亞迪和中國商務部也未回應置評請求。

比亞迪於2023年首次宣布在墨西哥建廠案，同時還計畫在巴西、匈牙利和印尼生產汽車。比亞迪曾表示，墨西哥工廠將創造1萬個就業機會，年產15萬輛汽車。

比亞迪 墨西哥 商務部

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